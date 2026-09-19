Matteo Renzi rilancia il video con l’intervento del Vicepremier registrato durante l’evento Itaca, il 18 settembre. E attacca: «Secondo il Ministro degli Esteri, se sei bella sei infedele, mentre se non lo sei risulti affidabile. Di fronte all'impegno della politica sul femminicidio queste parole sono drammatiche perché stiamo dicendo alle donne che non possono fidarsi del nostro lavoro come politici»

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«Tajani riesce sempre a stupire, regalandoci perle di saggezza. Per il vicepremier è meglio non sposare una ragazza avvenente. Una sortita anni '50, degna del peggior patriarcato mediterraneo vannacciano. Secondo il Ministro degli Esteri, se sei bella sei infedele, mentre se non lo sei risulti affidabile. Di fronte all'impegno della politica sul femminicidio queste parole sono drammatiche perché stiamo dicendo alle donne che non possono fidarsi del nostro lavoro come politici. Tajani si scusi». Matteo Renzi rilancia sui social un video del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani tratto dall'incontro che si è svolto venerdì 18 settembre a Formello, durante l’evento Itaca, a Formello.

Secondo quanto riportato dall’Agi, durante l'intervista, il vicepremier - in merito ai consensi rilevati dai sondaggi - ha osservato: «se la domanda è: “preferisci la ragazza avvenente oppure la ragazza seria, con magari le gonne un po' più lunghe... Ecco, se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede: “che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante?”. Sì certo, con una ragazza affascinante è bello sposarsi. Ma che carattere ha? No, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, è portata a mettere qualche cornetto».

E poi, continua, «c'è una ragazza meno appariscente ma più affidabile, più seria, che sarà una buona madre di famiglia, che terrà fede all'amore che conferma con il matrimonio, e allora io a mio figlio dico scegli la seconda». Perché, sostiene il vicepremier: «Quella affascinante che però magari ti tradisce, mmmm non va bene, quella carina ma magari meno vistosa è una persona stabile, che garantisce la stabilità della casa, della famiglia. Io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che mantiene la famiglia, che dà delle risposte sempre e se la chiami c'è. Io consiglio sempre di scegliere l'affidabile».

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