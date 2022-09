C’è un nuovo trend su TikTok: i ragazzi compilano un test a risposta secca e così capiscono a quale partito sono più vicini. Il social media cinese è particolarmente apprezzato dai ragazzi e, per questo, nell’ultimo periodo è stato invaso anche dai politici. Ora molti ragazzi stanno utilizzando nei loro video il filtro “Elezioni politiche 2022”. Una volta selezionato, compare sulla testa dell’utente mettendolo di fronte a due scelte su un particolare tema della campagna elettorale. In base alle risposte date, alla fine del test, compare il partito o la coalizione che meglio rappresenta i valori e le idee dell’utente.

Le tematiche su cui si deve fare una scelta coprono un ampio ventaglio che va dai diritti civili (matrimonio egualitario, omogenitorialità, ddl Zan, aborto, educazione sessuale a scuola), a quelli politici (Ius scholae) a quelli sociali (riduzione dell’orario di lavoro, salario minimo ed età pensionabile).

Non vengono tralasciate anche le questioni di stretta attualità come quelle energetiche (“nucleare sì o nucleare no”, “combustibili fossili o energie rinnovabili”), la tassazione (progressiva o livellata), l’accoglienza, l’Europa e l’elargizione di bonus (reddito di cittadinanza, superbonus, bonus giovani); nel mezzo una fugace incursione nell’ambito delle riforme istituzionali e l’elezione del Capo dello stato.

L’ideatore

Il filtro è stato ideato dall’esperto di brand identity, Davide Fumarola. Alla sua firma rispondono anche altre creazioni che, in periodi passati, hanno spopolato sul social come il “Bubblegum filter” che impegnava gli utenti nella sfida di masticare (idealmente) una gomma, formando e ingrandendo progressivamente un palloncino senza farlo esplodere. Oppure quello del cappello parlante di Harry Potter che affidava ciascuno a una delle quattro case di Hogwarts.

Che cosa vuole fare Domani

Fra i TikToker c’è anche chi è spiazzato di fronte alle opzioni da scegliere e ripete: «Beata ignoranza», «Sinceramente non me ne intendo molto», «Sono un po’ ignorante su ‘sta cosa». Per questo, Domani ha deciso di iniziare una serie di approfondimenti sui temi che si possono scegliere con il filtro. Saranno pubblicati da qui al 25 settembre e linkati in questa pagina.

