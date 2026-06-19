Il presidente americano, al telefono con L’aria che tira, ha detto che la presidente del Consiglio «probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle». La risposta con un video su Instagram: «Sono francamente allibita, non so perché si comporti così con gli alleati»

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Come sempre, le dichiarazioni esplosive di Donald Trump sparigliano le carte e di nuovo a farne le spese è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Al telefono con L’aria che tira di La7, il presidente americano ha risposto sul rapporto con Meloni, la quale in conferenza stampa lo aveva definito «immutato». E la versione del tycoon è stata decisamente diversa: «Mi ha implorato di fare una foto con lei», ha detto quando il giornalista gli ha chiesto dell’incontro con Meloni e ancora «Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!». Poi ha aggiunto che «probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle».

Violenta reazione di Meloni

Sono bastate poche ore e immediatamente è arrivata la replica di Meloni. Con un duro video su instagram, la premier ha detto: «Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate». E ancora «sono francamente allibita, non so perché il presidente Usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade: posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'occidente, con i nemici degli Usa, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai».

Non solo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annullato il proprio viaggio a Miami: «Le gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l'Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno».

Cosa aveva detto Meloni

Al termine del G7, Meloni aveva detto che «non c’è stato tra noi neanche bisogno di parlare, non è che ci sono state tra noi recriminazioni», aveva spiegato, aggiungendo che «io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c’è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d’accordo su qualcosa» perché «ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell’altro».

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