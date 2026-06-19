Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha cancellato la partenza del suo viaggio. «La logistica di questi negoziati non è mai stata né semplice né prevedibile. Per il momento, il vicepresidente non partirà stasera», ha fatto sapere la Casa Bianca

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I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Ad annunciarlo è stato il governo svizzero dopo che il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha cancellato la partenza del suo viaggio. Vance avrebbe dovuto incontrare i mediatori di Qatar e Pakistan per iniziare i negoziati con Teheran. Per il momento non sono state fornite motivazioni sul rinvio dei colloqui da parte della Casa Bianca.

«I piani per le prossime discussioni tecniche non sono stati ancora definiti e la delegazione statunitense si è preparata a partire alla prima occasione utile. Tuttavia, la logistica di questi negoziati non è mai stata né semplice né prevedibile. Per il momento, il vicepresidente non partirà stasera», è quanto si legge in una nota pubblicata dalla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump è tornato a parlare del Memorandum siglato con Teheran e lo ha definito «probabilmente equivale a una resa incondizionata».

Nella notte l’esercito israeliano ha proseguito i raid aerei nel sud del Libano, nonostante l’accordo siglato tra Usa e Iran preveda il cessate il fuoco in nel paese. Negli ultimi attacchi sono state uccise almeno 16 persone, secondo quanto riportano i media libanesi.

Raid dell'Idf in Libano: almeno 16 morti Le Forze di Difesa Israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare le infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani. Mondo «È un’umiliazione”, i Maga contro Trump. E gli eredi Vance e Rubio rischiano grosso Rinviati i colloqui tra Usa e Iran in Svizzera I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense JD Vance nel Paese alpino. "I colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati. La Svizzera resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio prosegue", ha annunciato il ministero degli Esteri in un messaggio inviato all'Afp, senza specificare una nuova data per i colloqui. Il Pentagono ha chiesto 80 miliardi di dollari al Congresso per via della guerra in Iran Il dipartimento della Guerra Usa ha informato il Congresso di aver bisogno di circa 80 miliardi di dollari aggiuntivi per coprire i costi legati al conflitto con l'Iran e altre spese operative, avvertendo che le forze armate potrebbero esaurire i fondi disponibili gia' durante l'estate in assenza di un nuovo provvedimento di finanziamento straordinario Trump: l'accordo è una resa di Teheran. Il mio potere non ha limiti Il presidente americano, Donald Trump, ha ribadito in un'intervista ad Axios che gli Usa hanno sconfitto "in modo totale" l'Iran e il memorandum d'intesa "probabilmente equivale a una resa incondizionata" di Teheran. "Chi altro avrebbe potuto attuare un blocco simile? Io ho effettuato un blocco navale in cui nessuna nave è riuscita a passare", ha affermato Trump. Il presidente americano ha ammesso di aver cercato un'intesa per scongiurare una crisi economica globale ma ha evitato qualsiasi autocritica: "Non ci sono limiti al mio potere, non ho imparato nessuna lezione". Sui rapporti con il premier israeliano Netanyahu ha aggiunto: "Con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere sano di mente".

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