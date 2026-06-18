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Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Giorgia Meloni ha definito il G7 di Evian «molto importante» e si è detta soddisfatta dei risultati raggiunti. Secondo la presidente del Consiglio, dal vertice emergono tre messaggi: l’unità del gruppo, la capacità di dialogare con partner anche oltre i blocchi tradizionali e l’attenzione a sfide geopolitiche che incidono direttamente sulla vita dei cittadini.

Meloni ha ringraziato Emmanuel Macron per l’organizzazione e ha sottolineato il clima positivo, favorito anche dall’accordo tra Stati Uniti e Iran, su cui i leader si sono congratulati con Donald Trump. Sul fronte ucraino, ha ribadito la necessità di continuare a sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca, chiedendo segnali concreti per un negoziato reale tra Zelensky e Putin. In Medio Oriente, l’Italia è pronta a contribuire alla sicurezza delle rotte marittime, se sarà definita una cornice chiara e previa autorizzazione parlamentare.

Meloni ha poi escluso tensioni con Trump e, sui social vietati agli under 16, ha invitato a coinvolgere le piattaforme.