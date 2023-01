Un gruppo di attivisti climatici del gruppo Ultima generazione ha gettato della vernice arancione sulla facciata di palazzo Madama.

È solo l’ultima azione del gruppo ambientalista, che aveva imbrattato anche il teatro la Scala a poche ore dalla Prima e non è nuovo anche ad azioni di contestazione come incollarsi alle opere d’arte o bloccare vie particolarmente trafficate, come il grande raccordo anulare.

Sono state imbrattate anche alcune finestre oltre che un portone di palazzo Madama, poi sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato alcune persone la cui posizione è al vaglio.

