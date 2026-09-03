Gli accertamenti preliminari sono stati avviati a seguito di un esposto presentato mercoledì dal Sindacato dei militari, nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente del partito, del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e del responsabile del programma Lorenzo Gasperini. L’attività degli inquirenti si concentra solo sulla «posizione di appartenenti alle Forze Armate all’interno della struttura organizzativa»
A seguito di un esposto presentato mercoledì dal Sindacato dei militari, la procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato, anche alla luce di notizie estratte da autorevoli organi di stampa estera, – spiega il procuratore in una nota – «accertamenti preliminari» nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente del partito Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e del responsabile del programma Lorenzo Gasperini. Si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba.
L’attività degli inquirenti si concentra solo sulla «posizione di appartenenti alle Forze Armate all’interno della struttura organizzativa» del partito e mira a verificare «l’eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare».
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