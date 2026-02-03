Dopo l’incontro con il segretario del Carroccio, l’ex generale lascerà il partito per lanciarsi con il suo Futuro nazionale. Una mossa che spiazza la destra e che toglie respiro e voti ai leghisti

Ieri l’incontro con Matteo Salvini. Oggi l’uscita dalla Lega. Roberto Vannacci avrebbe sciolto le riserve ed è pronto a lasciare il Carroccio per concentrarsi sul suo partito personale, di estrema destra, Futuro Nazionale. Il faccia a faccia chiarificatore con il leader leghista, preannunciato nei giorni scorsi, si è concluso con esito negativo.

Indiscrezioni che arrivano da fonti del partito e dalle agenzie stampa, per l’ufficialità basterà aspettare poche ore. Forse già nel pomeriggio, in concomitanza con il consiglio federale del Carroccio, infatti, ci sarà l’annuncio di Vannacci.

La querelle sul partito

Il 24 gennaio scorso aveva depositato il simbolo del suo nuovo movimento, Futuro Nazionale. Una mossa che aveva spiazzato Salvini. Una forza politica alla sua destra toglierà respiro e voti al Carroccio, con i sondaggi che stimano un partito di Vannacci tra l’1 e il 2 per cento. E il leader, che per primo ha voluto far entrare Vannacci nella Lega, nominandolo perfino vicesegretario, potrebbe finire sulla graticola.

Ma è tutta la destra che ora trema per l’iniziativa dell’ex generale che potrebbe scardinare l’attuale maggioranza. Nelle scorse ore, tra l’altro, Vannacci è stato accusato dal movimento di Francesco Giubilei, Nazione Futura, di plagio del simbolo e del nome, molto simili tra loro. «Un favore alla sinistra» lo ha definito Giubilei.

«Chi esce dalla Lega finisce nel nulla» aveva tuonato Salvini alla kermesse del partito una settimana e mezza fa. A breve si capirà se la sua previsione si avvererà.

Le reazioni

In mattinata, l’altro vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, in un’intervista aveva auspicato un ripensamento del generale Vannacci. «Conto che Vannacci resti nella Lega, senza se e senza ma, perché tutte le opzioni alternative sono un regalo alla sinistra e quindi un danno per l'Italia» ha detto al Giornale.

Mentre Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, ha minimizzato: «Non credo sia all’ordine del giorno» parlare di Vannacci al Consiglio federale della Lega.

Dopo il tam tam delle indiscrezioni, fonti della Lega sono passate all’attacco: «Roberto Vannacci è stato convocato al consiglio federale di oggi, una riunione organizzata per parlare soprattutto di sicurezza. Se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare».

