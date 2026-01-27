L’europarlamentare avrebbe consegnato il logo, con una fiamma tricolore, di una nuova formazione politica, evidentemente di estrema destra. Lui cerca di schermarsi. Ma il segnale a Salvini e alla Lega è chiaro

«Mai dire mai» aveva detto Roberto Vannacci riguardo l’ipotesi di un’uscita dalla Lega e la creazione di un nuovo partito di estrema destra. Questa settimana dovrebbe incontrare il leader Matteo Salvini per chiarire il suo futuro, ma nel frattempo l’europarlamentare ed ex generale si è mosso d’anticipo. Secondo quanto rivelato dall’AdnKronos, infatti, Vannacci nella giornata del 24 gennaio, quindi tre giorni fa, avrebbe depositato un marchio di una nuova formazione politica presso l’Ufficio brevetti dell’Unione europea. Il nome? Futuro nazionale.

Potrebbe chiamarsi così, quindi, il nuovo partito di Vannacci. Anche se lui si scherma e cerca di buttare la palla in tribuna. Si tratta solo di «un simbolo, come quello del “Mondo al Contrario” e di “GenerazioneXa”» ha commentato all’agenzia.

Partito, logo e dominio internet

Ma o sta facendo una collezione di simboli oppure il generale si sta muovendo. E questo Futuro nazionale si sta sempre più concretizzando. Già a fine ottobre, infatti, un suo fedelissimo, Giulio Battaglini, aveva registrato il dominio internet www.futuronazionale.it. Ora è stato depositato anche il marchio.

AdnKronos riporta anche i dettagli: un emblema circolare dal fondo blu, in alto, in caratteri bianchi, la scritta “Futuro Nazionale”. E poi una fiamma tricolore, non verticale ma che avanza come se fosse controvento. Il segnale a Salvini è chiaro.

L’uscita dalla Lega si avvicina?

Nel Carroccio i malumori riguardo le posizioni di Vannacci non si sono mai sopiti, guidati in maniera particolare dai governatori leghisti. L’ormai ex presidente della Regione Veneto Luca Zaia si è esposto in più di un’occasione, l’ultima all’evento della Lega dello scorso weekend, quando pur non menzionandolo aveva fatto capire che la linea del partito non poteva essere quella del generale che nel frattempo era stato anche nominato vicesegretario.

Ma Salvini, il primo fautore dell’ingresso di Vannacci nella Lega prima delle scorse elezioni europee, aveva sempre cercato di calmare le acque, puntando sull’unità del Carroccio. Un affondo è arrivato all’evento abruzzese di pochi giorni fa. «La storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla», aveva detto il vicepremier e ministro. Per poi comunque rimarcare come non si riferisse a Vannacci ma ad altri fuoriusciti dalla Lega e approdati in Forza Italia.

Da Vannacci non è arrivato nessun commento, ha scelto un profilo basso nelle ultime ore. Se dovesse veramente sfilarsi dal Carroccio, i leghisti puri non lo rimpiangerebbero, ma per Salvini potrebbe essere un problema. Secondo alcune rilevazioni, il partito vannacciano di estrema destra potrebbe raggiungere fino al 2 per cento, togliendo voti e respiro a una Lega che potrebbe scendere al 5-6 per cento. Una soglia critica.

