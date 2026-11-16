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Il centrodestra si avvia a interrompere un’altra prassi. La presidenza della commissione di Vigilanza Rai è infatti considerata tradizionalmente appannaggio delle opposizioni, ma a poche ore dalla convocazione dei nuovi membri dopo le dimissioni di massa dell’estate scorsa le prospettive di trovare un gruppo delle opposizioni disposto a farsi carico di un incarico che sarebbe solo di facciata si assottigliano di ora in ora.

Solo di facciata perché le opposizioni di centrosinistra hanno già annunciato dimissioni immediate dopo la nomina coatta dei propri parlamentari. Ma visto che Azione non sarebbe disponibile, resta solo una suggestione – al momento smentita dai diretti interessati – di rivolgersi alle minoranze linguistiche.

Niet di Azione

A differenza di quanto appariva possibile qualche giorno fa, il partito di Carlo Calenda sembra infatti indisponibile a offrirsi come foglia di fico della maggioranza per ricoprire l’incarico di presidente della commissione: Matteo Richetti ha già smentito domenica e ribadisce a Domani che non accetterà un’eventuale offerta né fornirà – d’accordo con gli altri partiti del centrosinistra – i nomi richiesti dal presidente del Senato Ignazio La Russa per la ricomposizione dell’organismo parlamentare. Non certe, invece, le dimissioni immediate del parlamentare di Azione che sarà nominato membro della commissione, vista la disapprovazione da parte del partito di Calenda della linea del boicottaggio della commissione condivisa dal campo largo.

Insomma, il partito potrebbe restare in aula, il che però non significa automaticamente che voti con la maggioranza. Di conseguenza, sembra tutt’altro che scontata la votazione dell’aspirante presidente Simona Agnes, ormai in attesa da due anni della conferma da parte della Vigilanza dell’incarico a cui ambisce. Poco male, visto che la riforma della governance appare sempre più vicina: quando sarà approvata – per la maggioranza, soprattutto i Fratelli d’Italia, entro la legislatura, in modo da riprendere il lavoro dopo le elezioni, se dovesse rivincere la destra – il consiglio d’amministrazione sarà azzerato. E il prossimo presidente potrà essere eletto dalla nuova commissione Vigilanza dopo le elezioni con una maggioranza semplice.

L’opzione Svp

Resta il nodo della presidenza della commissione riformata. Se Azione dovesse rifiutare l’offerta, resta però un’altra opposizione da interpellare, anche se si tratta di un parlamentare sui generis: il gruppo misto ha infatti deciso di indicare un nome a La Russa, quello di Dieter Steger. La Svp è formalmente all’opposizione, ma i sudtirolesi non lavorano male con questo governo: dall’esecutivo hanno avuto la riforma delle autonomie speciali e una collaborazione sulla riforma elettorale.

Tanto basta per «non mettere i bastoni fra le ruote» al governo, è il ragionamento, motivo per cui le autonomie hanno preteso per sé il nome da proporre per la Vigilanza provocando l’ira dei vannacciani, anche loro dentro il misto, che ambivano a mettere un piede nell’organismo di controllo. Per la stessa ragione è improbabile che Steger si dimetta insieme alle altre minoranze, mentre è teoricamente possibile (ma improbabile nella pratica) che la maggioranza affidi la presidenza a un parlamentare della Svp.

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