Ancora bombardamenti Usa-Iran nella notte. 2 morti e 11 feriti nel raid degli Stati Uniti a Shalamcheh. Pasdaran: «Colpiti obiettivi americani in Giordania e Kuwait». Spinto dalle notizie in Medio Oriente, il prezzo del petrolio continua a salire
Dodicesima notte consecutiva di attacchi Usa-Iran. Secondo i media della Repubblica islamica, sarebbero morte due persone – e altre 11 sono rimaste ferite – nell’attacco americano contro il valico di frontiera di Shalamcheh, al confine con l’Iraq.
Tre petroliere sarebbero state fermate dal Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica nello Stretto di Hormuz, una di queste è stata data alla fiamme. Mentre anche gli Houthi dello Yemen rivendicano attacchi con missili e droni contro due petroliere saudite nel Mar Rosso.
Dopo che Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica iraniana ogni volta che i pasdaran colpiranno una nave nello Stretto di Hormuz, anche il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha risposto che la difesa di Teheran si basa sul principio dell’«occhio per occhio».
Le tensioni in Medio Oriente fanno salire ancora il prezzo del petrolio: il Brent arriva a 96,13 dollari al barile.
PUNTI CHIAVE
08:12
Iran, colpite installazioni militari Usa in Giordania
07:36
Iran: "Fermate tre petroliere a Hormuz"
06:32
Sale ancora il prezzo del petrolio
Iran, colpite installazioni militari Usa in Giordania
I Guardiani della Rivoluzione islamica iraniani hanno affermato di aver attaccato e distrutto diverse installazioni militari americane in Giordania. Tra gli obiettivi indicati, un radar per il sistema di difesa missilistica statunitense Thaad, un sistema Patriot, un radar C-Ram e un hangar per elicotteri.
Iran: "Fermate tre petroliere a Hormuz"
I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver fermato tre petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, in un comunicato rilanciato dall'agenzia ufficiale iraniana Irna. Le tre petroliere hanno tentato "di imboccare il passaggio minato nel sud dello Stretto di Hormuz", "ma dopo l'esplosione e l'incendio di una di esse, le altre due hanno rapidamente fatto dietrofront e sono ripartite".
Sale ancora il prezzo del petrolio
Sale ancora il valore del greggio, spinto dalle notizie in Medio Oriente dove vanno avanti gli attacchi incrociati tra Usa e Iran. Il prezzo del Brent si attesta a 96,13 dollari al barile in progresso del 2,1%, mentre il wti passa di mano a 88 dollari
Iran, colpite tre basi Usa in Kuwait
Tre basi americane in Kuwait sono state nuovamente prese di mira da attacchi di droni dell'esercito iraniano. Lo fa sapere, tramite l'agenzia Tasnim, l'ufficio stampa dell'esercito di Teheran. "In risposta alla continua arroganza e alle aggressioni del nemico malvagio contro il nostro paese, l'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, nella 23a fase dell'operazione 'Fulmine', poche ore fa, ha preso di mira con numerosi droni da attacco i siti di stoccaggio di munizioni e materiali logistici dell'esercito americano 'uccisore di bambini' nella base di Al-Doha, i serbatoi di carburante nella base di Ali Al-Salem e il deposito di munizioni nel campo di Arifjan in Kuwait".
Houthi: "Attaccate due petroliere nel Mar Rosso"
I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco a due petroliere saudite in transito nel Mar Rosso. "Abbiamo preso di mira due petroliere saudite, chiamate Encelia e Layla, per aver violato il blocco imposto dalle forze armate", ha dichiarato mercoledì Yahya Saree, portavoce militare degli Houthi.
Teheran: "Se Usa colpiscono le infrastrutture non passerà petrolio"
"Il presidente criminale, assassino di bambini e canaglia ha minacciato ancora una volta di colpire le infrastrutture nazionali dell'Iran", ha dichiarato il Comando. "Si annuncia che lo Stretto di Hormuz rimane chiuso.
Qualora gli Stati Uniti dovessero dare seguito alle loro minacce, le Forze Armate della Repubblica Islamica non permetteranno l'esportazione di nemmeno una singola goccia di petrolio e prenderanno di mira le infrastrutture petrolifere, del gas, dell'elettricità e dell'economia della regione".
Usa, completati gli attacchi sull'Iran
"Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) hanno completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran per la dodicesima notte consecutiva". Lo scrive il CentCom su X. "Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari iraniani, tra cui infrastrutture marittime, depositi di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea. Gli attacchi riducono ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare marittimi civili e navi mercantili". "Questo mese, le forze americane hanno preso di mira decine di siti militari iraniani sulla terraferma, riprendendo al contempo il blocco navale contro l'Iran. A oggi, il CentCom ha deviato nove navi mercantili e ne ha disabilitata una per impedire alle imbarcazioni di entrare o uscire dai porti iraniani". "Oltre 50.000 militari statunitensi sono operativi in tutto il Medio Oriente e rimangono altamente vigili, concentrati, letali e pronti"
Media Iran: 2 morti e 11 feriti nell'attacco Usa a Shalamcheh
Secondo quanto dichiarato dal vice governatore del Khuzestan, Valiollah Hayati, due persone sono rimaste uccise nell'attacco statunitense al confine di Shalamcheh. Lo scrivono i media iraniani. Undici le persone ferite. "Il traffico al confine di Shalamcheh è ancora aperto e le operazioni di soccorso proseguono sul posto. I feriti nell'attacco stanno ricevendo cure mediche" afferma il funzionario.
Camera Usa, approvato provvedimento per la difesa da 1.150 miliardi
La camera americana ha approvato un disegno di legge di bilancio sulla politica per la difesa da 1.150 miliardi di dollari che sblocca i fondi per la guerra in Iran. Il National Defense Authorization Act è stato approvato con 216 voti a favore e 212 contrari. Quasi tutti i democratici e sette repubblicani hanno votato contro la misura. Il testo passa ora al Senato dove il suo futuro è incerto.
Media iraniani: gli Usa avrebbero attaccato Bushehr
Le forze statunitensi avrebbero attaccato la città iraniana costiera di Bushehr, provocando un'esplosione. Così ha dichiarato il governatore Mohammad Mozaffari all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, secondo quanto riporta Al Jazeera. "I dettagli dell'accaduto sono in fase di accertamento", ha riferito Tasnim, segnalando la presenza dei servizi di emergenza sul posto.
Usa, lanciata nuova ondata di attacchi sull'Iran
Gli Stati Uniti hanno lanciato alle 23.30 ora italiana di mercoledì una nuova ondata di attacchi contro l'Iran prendendo di mira target militari come chiesto dal commander-in-chief- Lo afferma il Us Central Command.
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