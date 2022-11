Il partito democratico degli Stati Uniti ha eletto il 52enne Hakeem Jeffries come nuovo leader del gruppo alla Camera dei rappresentati. Jeffries è il primo nero a essere eletto alla guida di un partito nell’intero Congresso. Jeffries succede a Nancy Pelosi, storica leader di partito che ha guidato i rappresentati democratici fin dal 2003.

Hakeem si insedierà a gennaio, insieme alla nuova camera uscita dalle elezioni di metà mandato. A differenza di Pelosi, Hakeem non sarà speaker della Camera, incarico che spetta ai repubblicani usciti vittoriosi dalle ultime elezioni.

Prima di entrare in politica, Hakeem era un importante avvocato d’affari. Originario di New York, ha lavorato per importanti studi legali e per aziende come Viacom e Cbs. Eletto per la prima volta alla Camera nel 2013, Hakeem sarà capogruppo per i prossimi due anni, quando i rappresentati saranno nuovamente rinnovati.

© Riproduzione riservata