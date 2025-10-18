È la più grave violazione in otto giorni di cessate il fuoco concordato tra Israele e Hamas. Il raid arriva nelle stesse ore in cui le forze israeliane hanno ricevuto dalla Croce Rossa una bara con i resti di un ostaggio, identificato come quello di Eliyahu “Churchill” Margalit, 75 anni, del kibbutz di Nir Oz

Un attacco israeliano contro un veicolo civile nel quartiere Zeitoun di Gaza City ha ucciso undici membri della famiglia Abu Shaaban, tra cui sette bambini e tre donne. È la più grave violazione in otto giorni di cessate il fuoco concordato tra Israele e Hamas. Secondo fonti locali citate da Al Jazeera, il minibus su cui viaggiavano le vittime è stato colpito da un carro armato dell’Idf mentre la famiglia tentava di raggiungere la propria abitazione. Israele, da parte sua, sostiene che le forze sul campo abbiano risposto a movimenti oltre la “linea gialla”, la zona di demarcazione prevista dall’intesa.

Il raid arriva nelle stesse ore in cui le forze israeliane hanno ricevuto dalla Croce Rossa una bara con i resti di un ostaggio, consegnata a Khan Younis da rappresentanti di Hamas. Il corpo, poi identificato come quello di Eliyahu “Churchill” Margalit, 75 anni, del kibbutz di Nir Oz, era stato trattenuto nella Striscia da oltre un anno.

La Corte penale internazionale ha nel frattempo respinto il ricorso presentato da Israele contro i mandati di arresto per il premier Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, confermando la validità delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l’umanità legati al conflitto di Gaza. Hamas, attraverso il dirigente Mohammed Nazzal, ha ribadito di non potersi impegnare al disarmo né a cedere il controllo della sicurezza nella Striscia, segnalando le difficoltà dei mediatori nel consolidare una pace duratura.

Marina militare Israele apre il fuoco, violato blocco navale Una nave della Marina Militare israeliana ha sparato colpi di avvertimento contro diverse imbarcazioni palestinesi che "violavano il blocco navale e rappresentavano una minaccia" per le truppe al largo della costa meridionale della Striscia di Gaza. Lo ha affermato l'Idf in una dichiarazione rilanciata dal quotidiano Times of Israel. Le imbarcazioni di Gaza hanno invertito la rotta dopo gli spari di avvertimento, ha precisato l'esercito israeliano, e al momento non ci sono segnalazioni di feriti nell'incidente. Unrwa, 8mila insegnanti pronti a riaprire scuole per bimbi Gaza L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) ha affermato che oltre 8.000 dei suoi insegnanti nella Striscia di Gaza sono pronti ad aiutare i bambini a riprendere gli studi e la loro istruzione. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. L'Unrwa ha sottolineato, in una dichiarazione pubblicata sul suo account ufficiale X, che si tratta della più grande organizzazione umanitaria operante nella Striscia di Gaza e che deve poter svolgere i propri compiti senza ostacoli. Ha affermato che "i bambini di Gaza sono stati privati dell'istruzione per troppo tempo", sottolineando la necessità di consentire loro di tornare a scuola il prima possibile. Al Jazeera, colpito minibus a Gaza: 11 morti Un attacco israeliano su un veicolo civile a Gaza City ha causato la morte di 11 membri della famiglia Abu Shaaban, segnando la violazione più grave in otto giorni di cessate il fuoco con Hamas. Lo riporta Al Jazeera, secondo cui l'incidente è avvenuto ieri sera nel quartiere Zeitoun, quando un carro armato israeliano ha colpito il minibus della famiglia mentre tentava di raggiungere la propria abitazione. Tra le vittime ci sono sette bambini e tre donne, ha riferito Mahmoud Basal della Protezione Civile di Gaza, sottolineando che "avrebbero potuto essere avvertiti o affrontati in modo diverso" e che "quanto accaduto conferma che l'occupazione è ancora assetata di sangue e insiste nel commettere crimini contro civili innocenti". L'esercito ha dichiarato che il veicolo era "sospetto" e che si era avvicinato alle truppe in modo tale da farle percepire come "una minaccia imminente". In questo contesto, hanno prima sparato "colpi di avvertimento" contro il furgone e poi "hanno eliminato la minaccia". Oggi Hamas ha condannato il massacro, denunciandolo anche come un'ulteriore violazione dell'accordo di cessate il fuoco. "Si tratta di un crimine totale che rivela l'intenzione premeditata dell'occupazione (israeliana) di attaccare civili indifesi senza giustificazione", ha affermato il gruppo islamista nella sua dichiarazione. Il protocollo d'azione di questo esercito - le truppe possono attaccare quando si sentono minacciate e il metodo sono i colpi di avvertimento - ha portato a numerosi massacri di civili a Gaza. Dalla firma del cessate il fuoco, più di 30 palestinesi sono stati uccisi a Gaza per aver attraversato la cosiddetta "linea gialla". Nella maggior parte dei casi, si tratta di persone che cercavano di tornare alle proprie case, dalle quali erano state sfollate. L'accordo firmato da Hamas e Israele stabilisce che la tregua copre l'intera Striscia di Gaza e che l'esercito israeliano deve ritirarsi fino alla "linea gialla" Hamas, a noi il controllo ad interim di Gaza Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo ad interim, e non può per ora impegnarsi a disarmarsi: lo ha dichiarato in un'intervista pubblicata sul sito dell'agenzia Reuters dal dirigente di Hamas Mohammed Nazzal. "Posizioni che, secondo Reuters, "riflettono le difficoltà che gli Stati Uniti devono affrontare per porre fine alla guerra" e mostrano "i principali nodi che ostacolano gli sforzi per consolidare la fine definitiva". La Nobel Machado telefona a Netanyahu La vincitrice del Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado, in una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha elogiato la lotta contro le "forze totalitarie", in quello che Israele ha presentato come un sostegno alla sua offensiva su Gaza. In un post su X, l'ufficio di Netanyahu ha affermato che Machado ha detto al leader israeliano di "apprezzare molto le sue decisioni e le sue azioni risolute nel corso della guerra" e ha anche elogiato "l'accordo per il rilascio degli ostaggi a Gaza". Ma in un altro post su X, la leader dell'opposizione Machado, che ha vinto il Nobel per aver guidato la resistenza al presidente autoritario Nicolas Maduro, ha evitato ogni riferimento a Israele e Gaza. In una dichiarazione formulata con attenzione, ha affermato che i venezuelani sanno che il raggiungimento della pace "richiede immenso coraggio, forza e chiarezza morale per opporsi alle forze totalitarie che ci contrastano". "Proprio come noi lottiamo per la libertà e la democrazia in Venezuela, tutte le nazioni del Medio Oriente meritano un futuro basato sulla dignita', la giustizia e la speranza, non sulla paura", ha aggiunto. Ha tuttavia definito direttamente "il regime iraniano" come "un sostenitore chiave del regime di Maduro" che "appoggia anche organizzazioni terroristiche come Hamas, Hezbollah e gli Houthi". Il presidente colombiano di sinistra Gustavo Petro, feroce critico di Netanyahu, la scorsa settimana ha messo in discussione l'assegnazione del Nobel a Machado, a causa del suo passato avvicinamento al leader israeliano nella ricerca di sostegno per la sua campagna volta a destituire Maduro. Il Venezuela non ha relazioni diplomatiche con Israele. Il predecessore socialista di Maduro, Hugo Chavez, aveva interrotto le relazioni nel 2009 per protestare contro la guerra di Gaza del 2008.

Lo ha riferito l'Hostage Family Forum, citato dal quotidiano Times of Israel. Secondo la ricostruzione dei fatti, Margalit è stato assassinato dai terroristi di Hamas nel kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023 e il suo corpo e' stato rapito. Il 1 dicembre 2023, le Idf hanno annunciato che Eliyahu era stato ucciso e che il suo corpo era trattenuto a Gaza. L'esercito ha affermato di aver rilasciato questa dichiarazione "sulla base di informazioni raccolte e di intelligence". Anche sua figlia, Nili Margalit, 40 anni, era stata rapita il 7 ottobre edè stata rilasciata dalla prigionia di Hamas il 30 novembre. Margalit lascia la moglie Daphna, i figli Noa, Danny e Nili e tre nipoti.

I familiari hanno raccontato che quel fatidico sabato 7 ottobre Eliyahu ha lasciato casa presto per dare da mangiare ai suoi amati cavalli nella stalla del kibbutz e che anche i suoi cavalli sono stati portati via con lui. Eliyahu è stato responsabile per molti anni del bestiame di Nir Oz. Dopo la restituzione del corpo di Margalit, 18 corpi di prigionieri morti rimangono ancora nella Striscia di Gaza; in 28 erano ancora trattenuti nell'enclave palestinese all'inizio dell'attuale cessate il fuoco. Hamas, a noi il controllo ad interim di Gaza Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza per un periodo ad interim, e non può per ora impegnarsi a disarmarsi: lo ha dichiarato in un'intervista pubblicata sul sito dell'agenzia Reuters dal dirigente di Hamas Mohammed Nazzal. "Posizioni che, secondo Reuters, "riflettono le difficoltà che gli Stati Uniti devono affrontare per porre fine alla guerra" e mostrano "i principali nodi che ostacolano gli sforzi per consolidare la fine definitiva". La Nobel Machado telefona a Netanyahu La vincitrice del Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado, in una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha elogiato la lotta contro le "forze totalitarie", in quello che Israele ha presentato come un sostegno alla sua offensiva su Gaza. In un post su X, l'ufficio di Netanyahu ha affermato che Machado ha detto al leader israeliano di "apprezzare molto le sue decisioni e le sue azioni risolute nel corso della guerra" e ha anche elogiato "l'accordo per il rilascio degli ostaggi a Gaza". Ma in un altro post su X, la leader dell'opposizione Machado, che ha vinto il Nobel per aver guidato la resistenza al presidente autoritario Nicolas Maduro, ha evitato ogni riferimento a Israele e Gaza. In una dichiarazione formulata con attenzione, ha affermato che i venezuelani sanno che il raggiungimento della pace "richiede immenso coraggio, forza e chiarezza morale per opporsi alle forze totalitarie che ci contrastano". "Proprio come noi lottiamo per la libertà e la democrazia in Venezuela, tutte le nazioni del Medio Oriente meritano un futuro basato sulla dignita', la giustizia e la speranza, non sulla paura", ha aggiunto. Ha tuttavia definito direttamente "il regime iraniano" come "un sostenitore chiave del regime di Maduro" che "appoggia anche organizzazioni terroristiche come Hamas, Hezbollah e gli Houthi". Il presidente colombiano di sinistra Gustavo Petro, feroce critico di Netanyahu, la scorsa settimana ha messo in discussione l'assegnazione del Nobel a Machado, a causa del suo passato avvicinamento al leader israeliano nella ricerca di sostegno per la sua campagna volta a destituire Maduro. Il Venezuela non ha relazioni diplomatiche con Israele. Il predecessore socialista di Maduro, Hugo Chavez, aveva interrotto le relazioni nel 2009 per protestare contro la guerra di Gaza del 2008. Israele riceve corpo ostaggio consegnato da Hamas a Croce Rossa Le truppe dell'Idf nella Striscia di Gaza hanno ricevuto una bara, con il corpo di un presunto ostaggio morto, dalla Croce Rossa. È quanto riferisce l'ufficio del primo ministro israeliano secondo quanto riporta The Times of Israle. La bara era stata raccolta dalla Croce Rossa da Hamas a Khan Younis. L'Idf è pronto a ispezionare la bara prima di avvolgerla in una bandiera israeliana e tenere una breve cerimonia guidata da un rabbino militare. I resti saranno poi portati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione e la conferma che appartengono a un ostaggio ucciso

