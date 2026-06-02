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Ventuno morti tra cui un bambino e oltre cento i feriti. Il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito l’Ucraina nella notte del 2 giugno è stato fatale. Sono stati lanciati ben 652 droni e 73 missili. Di questi, 40 missili e 602 droni sono stati intercettati dall’aeronautica di Kiev. Gli altri hanno perforato le difese aeree e preso di mira 38 località nel paese tra cui la capitale, dove si contano sei morti.

«Un attacco su vasta scala e una dichiarazione chiara da parte della Russia: se l’Ucraina non sarà protetta dagli attacchi di missili balistici, questi attacchi continueranno», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per questo motivo è tornato a chiedere a gran voce i sistemi di difesa aerea ai suoi alleati europei e soprattutto i Patriots agli Stati Uniti. «L’Europa ha bisogno di una propria difesa antimissile affinché questa guerra possa finire. E l’assistenza degli Stati Uniti nella fornitura di missili per i sistemi Patriot è assolutamente necessaria», ha aggiunto Zelensky.

Per il momento gli alleati europei si sono limitati a qualche dichiarazione di condanna. I bombardamenti russi «dimostrano, ancora una volta, il totale disprezzo di Mosca per gli sforzi volti a raggiungere la pace», ha detto il ministero degli Esteri francese. In attesa delle difese aeree, Kiev corre ai ripari. Si teme una lunga offensiva russa nella regione di Kharkiv, per questo motivo è stato dato l’ordine di evacuare a oltre settemila civili in diverse città nel nord-est del paese.

Secondo il Washington Post, l’escalation russa delle ultime settimane è un segnale di difficoltà e un tentativo per far riprendere le trattative. I costi economici e umani della guerra sono sempre più pesanti da sostenere e a maggio l’Ucraina è riuscita a conquistare terreno per il secondo mese consecutivo, riducendo l’area controllata da Mosca. Secondo l’Institute of war, a maggio le forze di Kiev hanno ripreso 282 chilometri quadrati di territorio, dopo i 120 chilometri liberati lo scorso aprile.

Il Cremlino

Non sono una casualità le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov di ieri: «Preferiamo raggiungere i nostri obiettivi per via pacifica, attraverso negoziati di pace». Ma «se l’altra parte continua a ritardare il processo, rifiutando veri colloqui di pace e soluzioni serie che aprano la strada a un accordo, l’operazione militare speciale continuerà», ha aggiunto Peskov. «La guerra potrebbe concludersi entro la fine della giornata», ha aggiunto il portavoce di Vladimir Putin, «per fare ciò, Zelensky deve ordinare alle sue forze armate di lasciare il territorio delle regioni russe». Ovvero la resa.

Secondo il ministero della Difesa russo nel recente attacco sono sono stati colpiti centri di produzione di droni. Missili e droni hanno preso di mira anche tre centri di reclutamento nella capitale ee «siti di difesa nelle regioni di Khmelnitsky e Poltava, e sei basi aeree a Cherkassy, Rovno, Zhitomir, Kirovograd, Khmelnitsky e Kiev», si legge nel comunicato. Nella lista degli obbiettivi anche due siti energetici.

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