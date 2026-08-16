Una notte di attacchi incrociati centinaia di droni hanno raggiunto il territorio russo, mentre Mosca ha colpito diverse città ucraine con missili e droni

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L’Ucraina ha lanciato centinaia di droni contro la Russia in uno dei più grandi attacchi aerei dall’inizio della guerra. Secondo il ministero della Difesa russo, 822 droni sono stati distrutti durante la notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto, 600 dei quali diretti verso Mosca. Sei persone sono rimaste uccise: cinque nella regione di Rostov e un uomo di 83 anni nella regione di Mosca.

Nella regione sud-occidentale di Rostov, il governatore Yuri Slyusar ha riferito che tre città sono state colpite e che cinque persone sono morte. In precedenza aveva comunicato che oltre 150 droni erano stati distrutti in tre città e nove distretti della regione. A Kamensk sono stati danneggiati i tetti di alcuni edifici e sono andate in frantumi le finestre di un edificio residenziale e della stazione ferroviaria.

Un’altra vittima è stata registrata nella regione di Mosca. Il governatore Andrey Vorobyov ha riferito che un uomo di 83 anni è morto dopo che un drone ucraino ha colpito un’abitazione privata.

A Podolsk, sempre nella regione di Mosca, un attacco ucraino ha provocato un incendio in un magazzino di Wildberries. Le immagini diffuse dai media russi mostravano colonne di fumo nero levarsi dalla zona. La società ha riferito che l’impianto era stato evacuato in anticipo e che nessuno è rimasto ferito. Le attività di consegna e gli ordini sono stati trasferiti verso altri stabilimenti.

I raid russi sull’Ucraina

Nelle stesse ore la Russia ha colpito diverse città ucraine con missili e droni. A Kiev le autorità hanno diramato un allarme per la minaccia di missili balistici e nella capitale sono state udite diverse esplosioni. Gli attacchi hanno provocato incendi in più punti della città, interessando edifici non residenziali.

«I servizi di emergenza stanno lavorando nei siti colpiti dai russi stamattina e ieri sera. A Kiev, gli incendi sono stati rapidamente spenti e i lavori di emergenza sono ora in corso», ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il suo aggiornamento, sei persone sono rimaste ferite tra Kiev e la regione.

Kremenchuk e Kryvyi Rih sono state colpite con missili balistici. A Kryvyi Rih sono stati presi di mira due siti industriali. Zelensky ha riferito che due persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite, mentre un’altra persona è morta a Sumy.

«Ovunque i russi possano arrivare con i loro missili balistici, colpiscono l’infrastruttura civile», ha scritto Zelensky, aggiungendo che gli allarmi antiaerei sono proseguiti durante la mattinata in molte regioni, con una nuova ondata di droni.

Zelensky: «La Russia deve essere fermata»

Il presidente ucraino ha riferito che nell’ultima settimana 13 regioni sono state sotto attacco. Secondo Zelensky, la Russia ha lanciato «più di 1.550 droni d’attacco, quasi 1.560 bombe aeree guidate e 62 missili contro le nostre città e comunità», per la maggior parte missili balistici di vario tipo. Zelensky ha quindi chiesto nuovi interventi dei partner per rafforzare la protezione dei cieli ucraini. «Quando missili balistici nordcoreani distruggono infrastrutture e tolgono vite qui in Europa, gli intercettori europei non possono semplicemente essere lasciati in magazzino. Le vite devono essere protette. La Russia deve essere fermata».

Un F-18 spagnolo abbatte un drone in Romania

Un F-18 delle Forze aeree spagnole ha abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo romeno, secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa di Bucarest. Il caccia spagnolo, in missione nel paese Nato, ha intercettato il drone vicino ai confini della Romania con Ucraina e Moldavia. Secondo il ministero, il drone proveniva dalla Moldavia e i suoi detriti sarebbero caduti in una zona disabitata della contea di Galati, vicino al confine con l’Ucraina. Secondo il colonnello dell’esercito statunitense Martin O’Donnell, portavoce del quartier generale militare dell’Alleanza Atlantica il drone sembra essere di origine russa.

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