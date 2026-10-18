L’esercito ha confermato che ci sono state vittime e feriti, senza però rilasciare alcun dettaglio sul bilancio. È accaduto nell’area di addestramento della base di Wainwright intorno alle 16, ora locale, di sabato 17 ottobre

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Almeno sette persone sono morte e diverse sono state ferite in un vasto incendio avvenuto a seguito di un incidente in una base miliare in Alberta, in Canada. Il rogo è stato confermato dall’esercito in una nota che spiega come sia divampato nell’«area di addestramento della Canadian forces base di Wainwright» intorno alle 16, ora locale, del 17 ottobre.

«Le fiamme si sono propagate rapidamente oltre i confini dell’area di addestramento», prosegue la nota, aggiungendo che «i servizi di emergenza militari e civili sono intervenuti tempestivamente per contenere l’incendio e fornire assistenza alle persone coinvolte in questo tragico evento».

Le forze armate canadesi hanno anche confermato vittime e feriti, senza però specificare il numero perché – scrivono – «la nostra priorità immediata è sostenere le persone colpite e informare i familiari», e non saranno forniti dettagli finché «tale procedura non sarà completata».

la base

La base di Wainwright è uno dei centri militari più attivi del Canada e ospita il “Canadian Manoeuvre Training Centre”, un centro dove i militari si preparano alle operazioni di combattimento realistiche in scenari di battaglia, e il “3rd Canadian Division Training Centre”, dedicato alla formazione militare. Il rogo è scoppiato proprio durante un’esercitazione e si è esteso rapidamente a causa di forti venti, con raffiche che hanno raggiunto i cento chilometri orari in gran parte della provincia.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, ma la polizia sta indagando sull’accaduto, ha detto il ministro della Difesa David McGuinty, la «situazione è molto delicata e in piena evoluzione» e in seguito verranno rilasciati ulteriori dettagli. «Non ricordo un incidente di questo tipo negli ultimi tempi», ha aggiunto McGuinty. Il premier Mark Carney ha fatto sapere che il governo federale sta collaborando strettamente con i funzionari dell’Alberta e con le autorità locali.

Il voto

L’incendio ha inoltre interrotto le operazioni di voto anticipato in vista del referendum di lunedì, sull’avvio di un’eventuale processo di indipendenza della provincia dal Canada.

Elections Alberta, l’ente elettorale, ha comunicato che i due seggi di Lloydminster e Vermilion sabato hanno chiuso in anticipo, assicurando che le schede elettorali sono state trasferite in condizioni di sicurezza.

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