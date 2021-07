Il presidente del Tribunale Vaticano ha disposto la citazione a giudizio del cardinale Angelo Becciu e di altri nove imputati nell’ambito della vicenda legata agli investimenti finanziari della segreteria di stato a Londra. Il processo avrà inizio all’udienza del prossimo 27 luglio.

La richiesta di citazione a giudizio è stata presentata nei giorni scorsi dall’ufficio del promotore di giustizia, nelle persone del promotore Gian Piero Milano, dell’aggiunto Alessandro Diddi e dell’applicato Gianluca Perone e riguarda personale ecclesiastico e laico della segreteria di Stato e figure apicali dell’allora autorità di Informazione finanziaria, oltre che i finanzieri Gianluigi Torzi e Raffaele Mincione e altri personaggi attivi nella finanza internazionale.

Le accuse

La lista dei rinviati a giudizio include, René Brülhart, ex capo dell’authority finanziaria vaticana, al quale l’accusa contesta il reato di abuso d’ufficio, mentre l’ex direttore della stessa authority, Tommaso Di Ruzza, è accusato dei reati di peculato, abuso d’ufficio e violazione del segreto d'ufficio. L’ex gestore delle finanze vaticane Enrico Crasso, dovrà invece rispondere di peculato, corruzione, estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio, truffa, abuso d’ufficio, falso materiale di atto pubblico commesso dal privato e falso in scrittura privata.

Il cardinale Becciu è stato rinviato a giudizio per peculato, abuso d’ufficio anche in concorso, e subornazione, cioè in sostanza è accusato di aver promesso denaro a un testimone o a un perito o a un interprete, per indurlo a dichiarare il falso.

A monsignor Mauro Carlino, ex segretario di Becciu, l’accusa contesta i reati di estorsione e abuso di ufficio, mentre Cecilia Marogna, imprenditrice definita la “dama” del cardinale è accusata di di peculato, truffa, abuso d’ufficio, appropriazione indebita e autoriciclaggio.

Il legale Nicola Squillace è accusato di di truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio; il membro laico della segreteria, Fabrizio Tirabassi, risponde di corruzione, estorsione, peculato, truffa e abuso d’ufficio. Poi ci sono i finanzieri, Gianluigi Torzi, accusato di estorsione, peculato, truffa, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio e Raffaele Mincione.

Le quattro società

Infine, sono state rinviate a processo per truffa anche tre società riferibili a Crasso, HP Finance LLC, la Prestige Family Office SA, la Sogenel Capital Investment, e per peculato la società di Marogna riferibile ad Enrico Crasso, alla quale l’accusa contesta il reato di truffa; la Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O.

© Riproduzione riservata