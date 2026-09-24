Forti esplosioni sono state udite per la prima volta nel centro della capitale Ucraina intorno all'una di notte ora locale. Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato quattro missili Zircon, tre missili balistici e 219 droni impiegati dalle forze russe

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La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta a finire nel mirino ci saranno i paesi del Mediterraneo. Lo riporta il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Secondo l’articolo, tra questi ci sarebbero anche quelli di Spagna, Francia e Italia.

«Useranno droni lanciati dal mare, nascosti in container; non è affatto difficile», racconta a El Mundo una fonte vicina al ministero della Difesa lituano. Si tratterebbero di droni Gerbera: lunghi circa due metri, con un’apertura alare di 2,5 metri, un peso fino a 18 chilogrammi, in grado di raggiungere velocità intorno ai 160 chilometri orari e con un'autonomia dichiarata di 600 chilometri. Sono droni che vengono lanciati con meno facilità rispetto a quelli Shahed.

Gli attacchi nella notte

Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite nell’ultima ondata di attacchi russi contro Kiev avvenuti nella notte. Forti esplosioni sono state udite per la prima volta nel centro della capitale ucraina intorno all'una di notte ora locale.

Nel distretto di Dniprovskyi, detriti sono caduti nel cortile di un edificio residenziale, dove ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie. «Nel distretto di Podilskyi, dei detriti sono caduti su un parcheggio vicino a una struttura medica. Diverse auto hanno preso fuoco. I servizi di emergenza sono in arrivo», ha detto il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Preso di mira anche un ospedale di maternità, la cui facciata è rimasta in parte danneggiata.

«Oggi i russi hanno sferrato un attacco con missili balistici contro Kiev proprio mentre eravamo riuniti con i membri del Congresso per discutere della legge Lindsey Graham e della necessità di rafforzare le sanzioni», ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X mentre si trovava a New York.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato quattro missili Zircon, tre missili balistici e 219 droni impiegati dalle forze russe.

«La Russia non porrà fine a questa guerra senza pressioni. Mentre la gente dormiva, i bagliori delle esplosioni hanno illuminato il cielo. Ancora una volta, gli obiettivi principali del loro attacco sono stati Kiev e le infrastrutture civili: edifici residenziali, un ospedale maternità, infrastrutture energetiche e logistiche. Sono già state segnalate due vittime. Le mie condoglianze alla famiglia e ai cari. Ci sono anche persone rimaste ferite. I servizi di emergenza sono all’opera: alcune persone sono intrappolate in uno degli edifici. La minaccia di raid aerei persiste in alcune regioni del Paese», ha spiegato.

Il presidente ucraino è poi tornato a fare le sue richieste ai leader internazionali: «Abbiamo bisogno di intercettori di missili balistici per proteggere le vite umane. Devono essere applicate le sanzioni contro la Russia e contro chi la aiuta a trarne profitto. Ringrazio entrambi i partiti per la loro disponibilità a contribuire alla protezione delle vite umane».

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