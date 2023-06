Si svolge oggi in Moldavia, ex repubblica sovietica, la seconda edizione del forum europeo che discute sul destino politico dell’Europa. La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni è intervenuta per manifestare la sua vicinanza a Kiev, senza dimenticare i paesi europei ex sovietici.

Si apre oggi in Moldavia, a Chisinau, il secondo summit della Comunità politica europea, la piattaforma per incontri bilaterali, trilaterali e simili tra i leader europei, che diano vita a discussioni politiche e strategiche sul futuro dell’Europa. Si prevede a esempio un trilaterale tra la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, il premier olandese, Mark Rutte e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sulla questione migratoria.

Alla piattaforma partecipano 47 Paesi, inclusi i 27 membri dell'Unione europea, la Gran Bretagna, i Balcani Occidentali, la Turchia –grande assente di questa edizione – e i Paesi del Caucaso. Escluse sin dalla sua origine Russia e Bielorussia.

Durante i lavori dell’incontro numerosi sono stati i leader che hanno espresso solidarietà incondizionata alla resistenza ucraina e al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, presente anche lui al vertice. Tra questi anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il discorso di Giorgia Meloni

La presidente ha rassicurato Zelensky che «l’Ucraina sarà aiutata finché sarà necessario» aggiungendo che Kiev difende la sicurezza dell’Europa e la legge internazionale senza la quale nessuno può essere al sicuro». Meloni ha anche ribadito che questo vertice è di particolare importanza perché, citando Papa Giovanni Paolo II, l’Europa «ha bisogno di respirare con due polmoni: uno occidentale e uno orientale», aggiungendo che questa previsione assume anche un nuovo significato «per il «momento storico attuale».

La presidente ha infatti specificato che «la presenza di Zelensky è fondamentale in un momento in cui Kiev difende un valore fondante europeo: la libertà». Durante la mattinata il presidente ucraino ha detto che «Kiev non si fermerà finché non avrà vinto e che ha intenzione di organizzare un vertice con più paesi possibili per stipulare una pace».

L’apertura dell’Europa nelle parole della Meloni

Nel suo intervento Meloni non ha dimenticato di far riferimento anche alla Moldavia stessa «che senza la resistenza ucraina avrebbe anche lei subito il dominio russo», la Georgia e i Balcani occidentali, riferendosi a loro come «nazioni che europee sono ed europee vogliono essere a 360 gradi».

L’apertura verso i Balcani occidentali arriva il giorno dopo la proposta di un piano di crescita, presentato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha l’obiettivo di premiare quella regione degli «sforzi compiuti negli ultimi mesi» facendole godere dei vantaggi dell’Unione europea. Proposta a sua volta legata alla forte tensione – sempre presente, ma gravemente accentuata negli ultimi giorni – tra Serbia e Kosovo del nord, a maggioranza serba.

La situazione che si è creata nella regione balcanica è stata prontamente sfruttata da Mosca, che ha espresso la sua solidarietà alla Serbia e, continuando la sua politica di disinformazione sistematica in chiave anti-occidentale, ha attaccato le forze Nato accusandole di «aver provocato un’escalation e di aver poi propagandato il falso sugli eventi kosovari».

L’obiettivo quindi adesso dell’Unione Europea, che approfitterà anche di questo vertice, è di evitare che quei paesi possano entrare a far parte della sfera di influenza russa. Motivo per il quale l’alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, appena arrivato al vertice ha espresso al sua volontà di incontrare il presidente serbo, Aleksandar Vučić.

D’altronde alcuni analisti sostengono dalla fondazione della Comunità politica europea che, vista l’incertezza del formato del forum politico, la piattaforma potrebbe essere stata creata in realtà come mezzo per ricompattare l'Europa allontanando alcuni stati – specialmente i Balcani occidentali – dalle influenze russe e riavvicinare la Turchia che ultimamente si è mostrata spesso in contrasto con l’UE, anche se quest’anno questo secondo obiettivo sembra essere destinato a fare un buco nell’acqua.

La nascita del summit

L’iniziativa è relativamente nuova, proposta dal presidente francese, Emmanuel Macron, nel 2022 e il primo vertice si è tenuto a Praga nell’ottobre dello stesso anno. È nata in principio come risposta rigida e unita all’aggressione russa in Ucraina e la scelta della sede di quest’anno – a pochi chilometri dal confine ucraino e in un paese ex sovietico in parte occupato dalle forze russe – dimostra la volontà dei paesi europei di voler perseguire questa linea.

Sia nel primo vertice che nel secondo infatti la Russia– insieme alla Bielorussia che ha sempre appoggiato Mosca nella sua «operazione militare speciale» a Kiev – sono state escluse. L’alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, commentando gli ultimi attacchi a Kiev ha esplicitamente detto che: «La Russia non è qui non perché non l’abbiamo voluta invitare ma perché Putin l’ha voluta escludere da questa Comunità lanciando la guerra ingiustificata contro l’Ucraina».

