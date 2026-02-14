"Noi americani a volte possiamo sembrare un po' diretti e bruschi nei nostri consigli. ... Il motivo, amici miei, è perché ci teniamo profondamente. Ci sta profondamente a cuore il vostro futuro e il nostro, e se a volte non siamo d'accordo, i nostri disaccordi derivano dal nostro profondo senso di preoccupazione per un'Europa con cui siamo legati, non solo economicamente, non solo militarmente, siamo legati spiritualmente e culturalmente", ha sottolineato il segretario di Stato Usa Marco Rubio nel suo intervento alla Conferenza di Monaco. Rubio ha affermato che gli Usa vogliono che l'Europa sia forte, perché "sappiamo che il destino dell'Europa non sarà mai irrilevante per la nostra sicurezza nazionale" e ha quindi menzionato un lungo elenco a testimonianza della "grandezza" del passato e delle "meraviglie" del futuro: da Dante a Shakespeare, poi Michelangelo, Da Vinci, i Beatles e i Rolling Stone e la Cappella Sistina.