Il secondo giorno della conferenza sulla sicurezza a Monaco. L’intervento del segretario di Stato Marco Rubio apre la giornata. Attesa per l’intervento del ministro degli esteri cinese Wang Yi, del premier britannico Keir Starmer e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Prosegue oggi a Monaco la Conferenza sulla sicurezza, in cui ha preso la parola il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Tra i leader ieri è risuonato il discorso del cancelliere tedesco Friedrich Merz: «Tra Usa e Ue si è aperto un divario; la cultura Maga non è la nostra; l'ordine del dopoguerra non c'è più e bisogna rifondare l'Alleanza atlantica», ha detto.
I temi sul tavolo sono le relazioni transatlantiche, i conflitti internazionali e l'Ucraina. Prender la parola anche il ministro degli Esteri cinese Wang Yi sul ruolo globale della Cina. Atteso anche l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Per il primo ministro britannico Keir Starmer «dobbiamo rispondere alla minaccia russa».
PUNTI CHIAVE
09:20
Rubio: "Vogliamo un'Europa forte, i nostri destini sono legati"
Starmer: "Dobbiamo rispondere alla minaccia russa"
"La NATO ha avvertito che la Russia potrebbe essere pronta a usare la forza militare contro l'alleanza entro la fine di questo decennio. In caso di un accordo di pace in Ucraina, per il quale stiamo tutti lavorando duramente, il riarmo della Russia non farebbe che accelerare. Il pericolo piu' ampio per l'Europa non finirebbe qui. Aumenterebbe. Quindi dobbiamo rispondere a questa minaccia".
Tajani: "Da Rubio discorso positivo"
"Rubio ha fatto un discorso molto positivo, ribadisce l'importanza delle relazioni transatlantiche. Non ci sono divisioni, possono esserci differenze di vedute, le relazioni transatlantiche sono salde, parte del dna sia dell'Europa sia degli Stati Uniti". Lo ha affermato ai microfoni dei tg il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "È stato importante -ha aggiunto- anche il riconoscimento del sacrificio dei militari italiani ed europei e degli altri Paesi della Nato durante la guerra in Afghanistan, questo è stato un bel segnale. Mi pare che il suo discorso non fa altro che rafforzare le relazioni tra Europa e Stati Uniti. Noi siamo europei, dobbiamo fare la nostra parte, a testa alta. Direi che l'accordo su dazi, l'accordo sulle spese per la Nato abbiano anche rafforzato la collaborazione e impedito che vi fosse una degenerazione della situazione".
Von der Leyen: "L'Europa sia più indipendente"
"L'Europa deve diventare più indipendente: non c'è altra scelta. Indipendente in ogni dimensione che influisce sulla nostra sicurezza e prosperità. Difesa ed energia. Economia e commercio. Materie prime e tecnologia digitale. Alcuni potrebbero dire che la parola 'indipendenza' è in contrasto con il nostro legame transatlantico. Ma è vero il contrario. Un'Europa indipendente è un'Europa forte. E un'Europa forte rende più forte l'alleanza transatlantica". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen intervenendo alla conferenza sulla sicurezza di Monaco.
Rubio: "Gli Usa a volte un po' diretti e bruschi, ma perché ci sta a cuore"
"Noi americani a volte possiamo sembrare un po' diretti e bruschi nei nostri consigli. ... Il motivo, amici miei, è perché ci teniamo profondamente. Ci sta profondamente a cuore il vostro futuro e il nostro, e se a volte non siamo d'accordo, i nostri disaccordi derivano dal nostro profondo senso di preoccupazione per un'Europa con cui siamo legati, non solo economicamente, non solo militarmente, siamo legati spiritualmente e culturalmente", ha sottolineato il segretario di Stato Usa Marco Rubio nel suo intervento alla Conferenza di Monaco. Rubio ha affermato che gli Usa vogliono che l'Europa sia forte, perché "sappiamo che il destino dell'Europa non sarà mai irrilevante per la nostra sicurezza nazionale" e ha quindi menzionato un lungo elenco a testimonianza della "grandezza" del passato e delle "meraviglie" del futuro: da Dante a Shakespeare, poi Michelangelo, Da Vinci, i Beatles e i Rolling Stone e la Cappella Sistina.
Rubio: "Non sappiamo ancora se la Russia è seria nei negoziati"
"Non lo sappiamo" ancora. Così il segretario di Stato Marco Rubio risponde, durante il suo intervento alla Conferenza di Monaco, ad una domanda del moderatore sulla sua percezione riguardo alla serietà o meno di Mosca nei negoziati per una pace in Ucraina. Rubio afferma che nel frattempo gli Stati Uniti e l'Europa continuano a fare pressione sulla Russia e che gli Stati Uniti sono riusciti a "fare progressi" nei colloqui e che ulteriori discussioni sono previste per martedì.
Rubio: "Siamo caduti nell'illusione della fine della storia"
Dopo la caduta dell'Unione Sovietica e la riunificazione della Germania "il trionfo ci ha condotto all'illusione della fine della storia, dove ogni nazione avrebbe abbracciato la democrazia liberale". Lo ha dichiarato il segretario di Stato, Marco Rubio, nel suo discorso alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, spiegando che la celebre formula di Francis Fukuyama e' stata una "sciocchezza che ignorava la natura e la storia umana". "Mentre gli altri proteggevano le loro economie e minavano le nostre, abbiamo esportato posti di lavoro e ceduto sempre piu' sovranita' alle istituzioni multilaterali", ha proseguito Rubio, "abbiamo imposto ai nostri popoli il culto del clima, con politiche energetiche che i nostri concorrenti hanno utilizzato per far leva contro di noi".
Rubio: "Vogliamo un'Europa forte, i nostri destini sono legati"
Gli Stati Uniti non vogliono separarsi dall'Europa ma rafforzarla. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. "Non vogliamo che l'Europa sia debole, altrimenti anche gli Usa saranno più deboli, vogliamo alleati forti, che non siano incatenati dalla vergogna e dalla paura, la paura del clima, la paura della guerra", ha proseguito Rubio, "vogliamo che l'Europa sia più forte e più capace di difendere se stessa perché a nessun avversario venga in mente di mettere alla prova la nostra difesa collettiva. Vogliamo che l'Europa sia fiera della sua cultura e della sua eredita'".
© Riproduzione riservata