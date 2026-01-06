Nella conferenza stampa di martedì mattina, il primo cittadino ha confermato i sospetti sull’assenza di controlli sulla sicurezza affermando che l’ultimo è stato nel 2019. «Non ero al corrente. – ha dichiarato – Ho sempre agito in buona fede e per questo non considero le dimissioni»

Negli ultimi sei anni, il locale Le Constellation, teatro del rogo che la notte di capodanno ha ucciso 40 persone, non è stato sottoposto a nessun controllo sulla sicurezza antincendio. Lo ha ammesso, a cinque giorni dalla tragedia di capodanno, il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, nel corso della conferenza stampa convocata per questa mattina per far luce sul ruolo del comune in questa vicenda.

E mentre da più parti si chiede un’assunzione di responsabilità totale, il primo cittadino glissa e respinge le accuse: «Non ci saranno dimissioni - ha ribadito - perché c’è sempre stata buona fede. Io non ero al corrente di queste carenze».

I controlli

Si trasforma in una sorta di ammissione di colpa la conferenza stampa convocata dal sindaco Féraud per far luce sulle responsabilità nel rogo di capodanno.

Nella giornata in cui tutti si attendevano una difesa da parte del comune è arrivata invece la conferma di quello che da giorni si sospettava: «L’ultimo controllo da parte dell’incaricato della sicurezza - ha dichiarato il primo cittadino - stato effettuato il 13 maggio 2019 ed ha avuto esito positivo». Tradotto: negli ultimi sei anni in quel locale non sono stati effettuati controlli nonostante un ordinanza che preveda l’obbligo di un controllo l’anno.

L’unico accertamento effettuato dal 2020 ad oggi è datato settembre 2025 ma non avrebbe verificato le misure di sicurezza ed antincendio. «Si è trattato - ha spiegato Féraud - di un controllo sull’acustica del locale a seguito della richiesta dei vicini, disturbati dal rumore».

Ma non solo, perché anche nei controlli del 2019 gli incaricati del comune non hanno accertato l’idoneità dei materiali utilizzati nel locale ed in particolare di quei pannelli fonoassorbenti da cui ha avuto origine la tragedia.

«La legge - si è difeso il primo cittadino - non obbliga il comune a fare accertamenti sui materiali. Sarà la giustizia a dirci se avremmo dovuto farli lo stesso, ma noi ci siamo attenuti all’ordinanza cantonale».

Dimissioni

E sempre alla giustizia rimanda anche quando, da più parti, gli viene chiesto se abbia o meno intenzione di dimettersi, ipotesi che respinge senza mezzi termini. «Noi ci sentiamo vittime e per questo ci costituiremo parte civile - ha affermato - e per questo ci costituiremo parte civile perché riteniamo che la nostra immagine sia stata lesa».

Nonostante il quadro che emerge, non si registrano dunque assunzioni di responsabilità da parte del comune elvetico che ribadisce la necessità di attendere il lavoro della procura per stabilire quale sia il ruolo svolto dall’ente. «Deploriamo profondamente la mancanza dei controlli - ha detto Féraud - ma sarà la giustizia a stabilire se abbiamo avuto delle responsabilità».

Intanto il comune ha annunciato di aver revocato la licenza ai coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation e formalmente indagati da stato, e di aver di conseguenza chiuso l’altro locale di cui sono proprietari nel comune elvetico.

E per correre ai ripari sulla questione controlli, Féraud ha anche annunciato di aver dato mandato ad una società esterna al comune di controllare le misure di sicurezza in tutti i 128 locali pubblici presenti a Crans-Montana specificando che, questa volta, verranno controllati anche i materiali utilizzati.

