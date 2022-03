Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è in viaggio verso Algeri, capitale dell’Algeria, per il rafforzamento della cooperazione in campo energetico. Lo fa sapere la Farnesina in un comunicato.

In programma ci sono colloqui con le autorità algerine per un possibile potenziamento delle forniture di gas dal paese nordafricano, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, e il conseguente calo dei flussi dalla Russia.

Oltre al ministro, fanno parte della delegazione, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e un rappresentante del ministero della Transizione ecologica.

Il gas russo, ad oggi, copre circa il 45 per cento del fabbisogno di metano nazionale. «Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone, per colmare eventuali mancanze nell’immediato» nella produzione di energia elettrica, ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Camera, riferendo sulla crisi ucraina.

