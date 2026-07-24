Una densa colonna di fumo è visibile in diverse zone della città. I media locali riferiscono che tra gli obiettivi ci sarebbero i centri dell'e-commerce Wildberries, più volte colpiti nelle ultime settimane. Attaccata nella notte anche la città di Zaporizhzhia. Zelensky incontrerà Trump il 28 luglio

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Un attacco con droni ucraini ha colpito nelle prime ore di questa mattina, venerdì 24 luglio, un magazzino nei pressi di San Pietroburgo, provocando un incendio e una densa colonna di fumo visibile in diverse zone della città.

Per il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko, sarebbero stati almeno 50 i droni ucraini che hanno preso di mira l'area. Secondo il governatore della città, Alexander Beglov, i droni hanno colpito le «infrastrutture civili», tre persone sarebbero rimaste ferite e sono ancora in corso le operazioni per gestirne le conseguenze.

I media locali e le autorità russe riferiscono che tra gli obiettivi ci sarebbero i magazzini del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. A seguito dell'attacco, circa 50 voli hanno subito ritardi all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo.

L'azienda ha confermato la sospensione temporanea delle attività in due centri logistici di San Pietroburgo senza fornire ulteriori dettagli. Nelle ultime due settimane diverse strutture del gruppo sono state coinvolte in attacchi attribuiti ai droni ucraini.



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sostenuto in passato che alcuni magazzini Wildberries sarebbero utilizzati anche per lo stoccaggio e la spedizione di componenti destinati all'industria militare russa. L'Ucraina, infatti, definisce questa strategia una campagna di «sanzioni a lungo raggio», presentandola come risposta ai bombardamenti russi contro le proprie città.

Nella notte la Russia ha colpito la città meridionale ucraina di Zaporizhzhia con cinque bombe aeree guidate, ferendo almeno 25 persone. Secondo Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhzhia, tra i feriti ci sono sei bambini, di cui uno di tre mesi. L'attacco ha causato danni significativi alle infrastrutture civili, tra cui un centro medico privato, edifici residenziali, un asilo e diversi veicoli.

Secondo quanto riportato da Ukrinform, il presidente ucraino Zelensky incontrerà il presidente Usa Donald Trump il 28 luglio, durante la sua visita negli Stati Uniti la prossima settimana. Durante il viaggio, il presidente ucraino parteciperà ai funerali del senatore Lindsey Graham. Secondo l’agenzia di stampa ucraina, Zelensky ha anticipato che un nuovo incontro trilaterale tra i rappresentanti di Ucraina, Stati Uniti e Russia dovrebbe tenersi prima delliautunno.

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