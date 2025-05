Iniziano a uscire i primi exit poll dalle elezioni albanese. Secondo i primi risultati, i socialisti guidati dall’attuale premier Edi Rama avrebbero ottenuto il 51.8 per cento dei voti alle elezioni parlamentari, mentre l’opposizione del Partito democratico di Sali Berisha si è fermata al 38 per cento. In proiezione, i socialisti conquisterebbero 79 su un totale di 140, contro i 54 dell’opposizione.

I rimanenti sette sarebbero condivisi dal Partito socialdemocratico, vicino a Rama, due al nuovo partito "Mundesia", fondato da Agron Shehaj, imprenditore e attuale deputato del centro destra, che ha abbandonato, il Partito Democratico di Berisha.

A contendersi un seggio a testa, l'ex leader del centro destra Lulzim Basha, anche lui con una nuova formazione politica, e Il Movimento Insieme, di un docente universitario, Arlind Qorri.

Secondo i dati della Commissione elettorale centrale alle ore 16 l'affluenza alle urne in Albania si attestava al 36,48 per cento. Per la prima volta in queste elezioni avevano diritto di voto anche i cittadini albanesi residenti all’estero. Pari al 36 per cento dell’elettorato.

