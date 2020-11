Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, si è congratulato con il neo eletto presidente americano, Joe Biden. Finora la Cina era rimasta in silenzio dopo che il 7 novembre le proiezioni della Cnn avevano assegnato lo stato della Pennsylvania al candidato democratico proclamandolo di fatto nuovo presidente. Il portavoce ha detto di «rispettare la volontà del popolo americano» precisando tuttavia che «i risultati saranno confermati secondo le leggi e procedure degli Stati Uniti». Ieri anche papa Francesco aveva telefonato a Joe Biden per congratularsi della sua vittoria. Biden è il secondo presidente cattolico dopo John Fitzgerald Kennedy. Il governo russo ha deciso invece, per ora, di continuare a non congratularsi ufficialmente con Biden. Intanto diverse autorità federali e locali hanno scritto in un comunicato congiunto che non ci sono «prove di brogli» per quanto riguarda le presidenziali del 3 novembre. Il presidente americano in carica, Donald Trump, non ha sinora riconosciuto la vittoria del suo avversario accusando i democratici di avere commesso frodi durante le elezioni. Martedì, il segretario di Stato, Mike Pompeo, aveva detto di prepararsi a una «transizione» verso un secondo mandato di Trump. Mentre ieri, 12 novembre, la Cnn aveva scoperto che l’amministrazione repubblicana della Casa Bianca sta impedendo a Biden di visionare i messaggi che i leader dei paesi stranieri gli inviano.

