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Sono rientrati oggi il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, e del deputato del M5S, Dario Carotenuto, che erano a bordo della Global Sumud Flotilla e sono stati fermati da Israele con gli altri 430 attivisti. Nella notte hanno fatto scalo ad Atene e lì, grazie a un telefono messo a disposizione dall'ambasciata italiana, hanno raccontato il trattamento subito.

«Io ho preso le botte, Dario Carotenuto ha preso le botte, altri hanno preso più botte di noi. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole. Quasi tutti quelli che passavano per il container di ingresso venivano picchiati e sentivamo le grida dall'esterno. Anche gli abbordaggi sono stati molto più violenti che in passato», ha raccontato Mantovani. «Questo è il volto di Israele e questo purtroppo è niente rispetto a quello che Israele fa a 9mila prigionieri palestinesi - continua Mantovani - Se Israele continua a fare tutto questo è perché continua ad avere il sostegno di governi occidentali europei».

Le proteste internazionali

Aumentano le proteste contro le autorità israeliane e il ministro della Sicurezza Itamar Ben-Gvir per il trattamento riservato ai membri della Global Sumud Flotilla interccettati in acque internazionali dalla Marina militare dello stato ebraico. Dopo il duro attacco del governo Meloni e del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche il governo brasiliano ha mandato un forte messaggio di protesta deplorando il trattamento «degradante e umiliante» riservato gli attivisti.

«Il Brasile chiede l'immediato rilascio di tutti gli attivisti detenuti, compresi quattro cittadini brasiliani, nonché il pieno rispetto dei loro diritti e della loro dignità, in conformità con gli impegni internazionali assunti dallo Stato di Israele», ha dichiarato il ministero degli Esteri in un comunicato stampa. La ministra degli Esteri australiana ha definito le immagini del video pubblicato da Ben-Gvir come «scioccanti e inaccettabili».

Intanto nelle ultime ore diversi membri sono stati rilasciati e stanno facendo rientro nei rispettive paesi. Tra questi ci sono due attivisti della Corea del Sud.

Tajani: «Ci saranno conseguenze politiche»

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto nuovamente sul caso in un’intervista ad Avvenire affermando che «ci saranno conseguenze politiche».

Per l'Italia «è stata superata una linea rossa, sono indignato», ha detto il capo della Farnesina. «Israele ha il diritto di difendersi, ma non ha il diritto di umiliare prigionieri, persone inermi che non hanno compiuto atti di violenza. Una cosa è mantenere un blocco navale, un'altra ben diversa è mettere in discussione la dignità e la sicurezza delle persone», ha aggiunto attaccando il ministro Ben-Gvir.

«Mi dispiace soprattutto per il popolo israeliano, che non merita un ministro come Ben-Gvir. L'Italia comunque chiede conto di quanto accaduto al Governo israeliano».

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