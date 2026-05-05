Il tribunale di Ashkelon ha prorogato di sei giorni la detenzione di due attivisti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, il cittadino brasiliano Tiago Avila e Saif Abu Kashek, un palestinese residente in Spagna, fermati e interrogati in Israele. I due sono stati catturati al largo della costa di Creta, arrestati e portati in Israele.

Avila e Abu Keshek erano tra gli oltre 170 arrestati da Israele quando la flottiglia è stata intercettata in acque internazionali, vicino a Creta, tra il 29 e il 30 aprile scorsi.

«Il tribunale ha autorizzato la loro detenzione fino a domenica mattina» ha detto Miriam Azem, coordinatrice per la difesa dei diritti umani a livello internazionale presso l'ong israeliana Adalah. Gli attivisti sono sospettati da Israele di aver aiutato il nemico in guerra, di aver avuto contatti con un agente straniero, di appartenere a un'organizzazione terroristica e di averle fornito servizi, nonché di aver trasferito beni a un'organizzazione terroristica.

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I due – portati in tribunale in catene – hanno iniziato da giorni uno sciopero della fame. In una lettera alla figlia, Avila ha raccontato di essere stato sottoposto a ripetuti interrogatori, (di oltre otto ore) e di essere stato anche minacce di morte. Gli avvocati del centro Adalah hanno visitato i due attivisti e in una nota raccontano il loro stato di detenzione, caratterizzato anche da abusi fisici: «Le celle sono sottoposte a un'illuminazione costante ad alta intensità 24 ore su 24. Vengono tenuti bendati in ogni momento, anche durante le visite mediche».

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Il team legale di Sumud ha già presentato due esposti alla procura di Roma e un ricorso d’urgenza per chiedere alla Corte europea dei diritti dell’uomo l’emissione di misure cautelari che spingano l’Italia ad agire per Thiago e Saif. Un grido a cui si è unita l’opposizione. Piazzale Clodio a questo punto indaga per sequestro di persona. 

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