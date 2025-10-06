false false

Iniziano oggi le trattative in Egitto tra le delegazioni di Hamas e Israele per raggiungere una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. I funzionari dell’organizzazione palestinese, guidati dal leader Khalil al-Hayya, hanno intenzione di trattare alcuni punti del piano di pace presentato da Donald Trump dopo che nel fine settimana hanno fatto sapere di essere disposti a rilasciare tutti gli ostaggi in un’unica fase.

La delegazione israeliana, invece, è guidata dal ministro per gli Affari strategici Ron Dermer che deve anche fare i conti anche con le divisioni all’interno del gabinetto di guerra tra l’ala che vuole firmare subito un accordo e i ministri dell’ultradestra che invece sono contrari.

«Hamas deve muoversi rapidamente, altrimenti tutte le scommesse saranno finite. Non tollererò ritardi, che molti pensano accadranno, o qualsiasi esito in cui Gaza rappresenti di nuovo una minaccia», ha detto ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. «Facciamo presto. Tutti saranno trattati equamente!», ha aggiunto.

Flotilla

Giorno dopo giorno fanno rientro nei loro paesi gli attivisti arrestati da Israele in acque internazionali mentre si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla. Oggi è prevista la liberazione di Greta Thunberg e di altri 78 attivisti, tra cui anche 15 italiani. Nel fine settimana i parlamentari italiani che sono stati rilasciati hanno raccontato il trattamento disumanizzante che hanno ricevuto da parte dell’Idf dopo l’abbordaggio in mare.

Idf: «Eliminate cellule di terroristi che operavano a Gaza city» L'Idf ha reso noto di aver eliminato ieri diverse cellule terroristiche che stavano operando nell'area di Gaza city. Al Jazeera: «Sette persone uccise dall'alba» Al Jazeera riporta che almeno 7 persone sono state uccise, tra cui tre persone che cercavano aiuti, dagli attacchi israeliani a Gaza dall'alba. Iran: "Sosteniamo qualsiasi iniziativa per porre fine alla guerra in Palestina" L'Iran sosterrà qualsiasi iniziativa che porti alla fine della guerra in Palestina e al raggiungimento del legittimo diritto dei palestinesi all'autodeterminazione, ha dichiarato il ministero degli Esteri iraniano. "L'Iran ha costantemente sostenuto tutte le iniziative volte non solo a fermare la pulizia etnica e i crimini di guerra a Gaza, ma anche a permettere al popolo palestinese di esercitare il proprio legittimo diritto all'autodeterminazione", si legge in un comunicato diffuso su Telegram. Teheran ha inoltre invitato tutti i paesi ad aiutare la Palestina nella sua lotta per la liberazione da "occupazione, apartheid e colonialismo israeliano". Flotilla: prevista per oggi l'espulsione di Greta Thunberg e di altri 78 attivisti La svedese Greta Thunberg e altri 78 attivisti che erano a bordo della Global Sumud Flotilla verranno espulsi oggi da Israele. Lo riferiscono fonti diplomatiche a France Presse. Nel dettaglio verranno rimpatriati, per lo più con un volo diretto in Grecia, ventotto cittadini francesi, ventisette greci, quindici italiani e nove svedesi. A bordo delle oltre quaranta imbarcazioni salpate dalla Tunisia a metà settembre, con l'obiettivo di rompere il blocco navale della Striscia di Gaza e portare aiuti alla popolazione, c'erano 400 persone, 170 delle quali sono state espulse nei tre giorni scorsi dalle autorità israeliane dopo che la Marina di Tel Aviv aveva intercettato l'intera flottiglia, arrestandone i membri. Trump: "Soddisfatto dei progressi nei negoziati con Hamas" "Ci sono stati colloqui molto positivi con Hamas e con Paesi di tutto il mondo (arabi, musulmani e tutti gli altri) questo fine settimana, per liberare gli ostaggi, porre fine alla guerra a Gaza ma, cosa ancora più importante, per cercare finalmente da tempo la pace in Medio Oriente. Questi colloqui hanno avuto molto successo e stanno procedendo rapidamente". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma sociale Truth. "I team tecnici si incontreranno di nuovo lunedì, in Egitto, per elaborare e chiarire gli ultimi dettagli", ha aggiunto. Dal 7 ottobre sono morti più di 1.152 militari dell'Idf Il ministero della Difesa israeliano ha pubblicato i dati aggiornati sulle vittime del personale di sicurezza dello Stato ebraico in due anni di guerra. Secondo tale bilancio, finora sono stati uccisi 1.152 militari. Le cifre includono tutti i soldati, gli agenti di polizia, gli agenti dello Shin Bet e gli agenti di sicurezza civili deceduti dal 7 ottobre 2023 in poi, sia nell'adempimento del dovere che a seguito di incidenti, malattie o suicidi. La maggior parte di loro è stata uccisa durante i combattimenti nella Striscia di Gaza, in Libano e in Cisgiordania. Circa il 42 per cento dei caduti aveva meno di 21 anni, la maggior parte dei quali erano giovani uomini in servizio militare obbligatorio, e 141 avevano più di 40 anni.

