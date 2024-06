"Ai nostri impegni abbiamo sempre cercato di far seguire impegni concreti". Per la premier l'approccio "alla pari" facilita anche il governo dei flussi migratori che l'Italia ha portato al summit. Un modo di trattare l'argomento che deve garantire "il primo diritto che va garantito, quello a non emigrare". Meloni ha parlato anche della coalizione globale per contrastare i trafficanti: "sono particolarmente fiera dei risultati e della discussione su questo tema perché non era mai stato trattato con tanta chiarezza". SI è proposto un modello tutto italiano che "hanno inventato due italiani, Falcone e Borsellino" rispetto al loro "follow the money".

L'intelligenza artificiale deve "mantenere l'uomo come ultimo finale" ha detto Meloni, che ripercorre la raccomandazione del pontefice di approcciare il problema con algoretica, precipitato in un marchio di riconoscibilità per le aziende che sviluppano l'intelligenza artificiale in questa direzione.