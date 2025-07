Almeno 41 palestinesi sono stati uccisi nella mattina del 19 luglio nella Striscia di Gaza, di cui 29 mentre erano in fila per ricevere aiuti umanitari nei pressi di Khan Yunis e Rafah. Lo riferiscono fonti mediche locali, secondo cui oltre 100 persone sono rimaste ferite, molte in gravi condizioni.

Secondo testimoni e fonti locali, le truppe israeliane avrebbero circondato le aree di distribuzione alimentare e aperto il fuoco sulla folla. Tra le vittime ci sono diversi bambini e adolescenti. L’ospedale Nasser di Khan Yunis ha segnalato «un numero senza precedenti di vittime in poche ore» e avverte che il bilancio potrebbe salire per la carenza di medicinali e personale.

Intanto dagli Stati Uniti arriva la conferma di nuovi sviluppi sul fronte degli ostaggi. Il presidente Donald Trump ha annunciato che altri 10 ostaggi saranno rilasciati “a brevissimo” da Hamas, nell’ambito dell’intesa per un possibile cessate il fuoco di 60 giorni. «Ne abbiamo già riportati indietro molti, e contiamo di completare presto il processo» ha detto Trump, elogiando il suo inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff. L’accordo prevede la restituzione dei 10 ostaggi vivi e delle salme di altri 18 in cambio della liberazione di detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.

Fonti mediche: 41 morti a Gaza Fonti mediche hanno riferito ad al Jazeera che sono 41 i palestinesi uccisi oggi in attacchi israeliani a Gaza, tra cui 29 nei pressi di centri di distribuzione di aiuti. L'emittente qatarina inoltre riporta la notizia di un raid dell'Idf con drone su una tendopoli a ovest della citta' di Khan Younis, nel sud della Striscia, che ha fatto un numero imprecisato di morti e feriti. Almeno 29 persone uccise da Idf a centro aiuti Rafah Almeno 29 persone sono state uccise e un'ottantina ferite dalle forze israeliane al centro di distribuzione di aiuti a Rafah, nel nord di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche.

A quanto riportato da al Jazeera, poi, almeno 18 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani nella striscia, tra cui sei in un raid su una tenda che ospitava gli sfollati nel quartiere Daraj di Gaza. Idf spara su folla in attesa degli aiuti, almeno 12 morti Almeno 12 palestinesi sono stati uccisi e più di 100 feriti, molti in modo grave, dopo che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco su civili riuniti per ricevere aiuti umanitari a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche dell'ospedale Nasser, dove il direttore, il dottor Atef al-Hout, ha parlato di "un numero senza precedenti di vittime in pochissimo tempo" e ha avvertito che il bilancio potrebbe peggiorare a causa della carenza di personale, attrezzature e medicinali.



Secondo testimoni e fonti locali, le truppe israeliane hanno circondato l'area di Al-Tina Street, dove migliaia di persone si erano radunate per raggiungere un centro di distribuzione alimentare, e hanno iniziato a sparare proiettili veri sulla folla. Tra le vittime, numerosi bambini e adolescenti, ha raccontato chi era presente, citato da Haaretz.

Tregua Israele-Siria "Il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente siriano Ahmad al-Chareh, con l'appoggio del segretario di Stato americano Rubio, hanno concordato un cessate il fuoco", ha scritto Barrack sui social. "Invitiamo i drusi, i beduini e i sunniti a deporre le armi e, insieme alle altre minoranze, a costruire una nuova identità siriana unita, in pace e prosperità con i suoi vicini", ha proseguito l'inviato americano.

Almeno 638 persone sono morte da domenica nelle violenze tra drusi e beduini, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Israele è intervenuto mercoledì con imponenti bombardamenti nel cuore della capitale Damasco, colpendo anche il quartier generale dell'esercito. Nuovi scontri sono scoppiati ieri tra fazioni tribali beduine e drusi all'ingresso di Sweida.

Circa 200 combattenti tribali si sono scontrati con uomini drusi armati della città usando mitragliatrici e proiettili. Trump: presto liberi altri 10 ostaggi Altri 10 ostaggi saranno rilasciati a breve nella Striscia di Gaza. Lo ha rivelato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, senza fornire ulteriori dettagli.

Il presidente, viene riferito dai media Usa, ne avrebbe parlato durante una cena con i parlamentari alla Casa Bianca, elogiando gli sforzi del suo inviato speciale Steve Witkoff. I negoziatori israeliani e di Hamas hanno partecipato all'ultimo round di colloqui a Doha a partire dal 6 luglio, e hanno discusso una proposta sostenuta dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco di 60 giorni.

