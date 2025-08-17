Almeno 40 palestinesi, tra cui diversi bambini, sono stati uccisi sabato 16 agosto nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, secondo quanto riferito dall’agenzia della difesa civile. I raid hanno colpito in particolare i quartieri di Zeitoun e Tal al-Hawa, a Gaza City, dove secondo il portavoce Mahmoud Bassal ci sono oltre 50mila civili senza cibo né acqua.

L’agenzia palestinese Wafa ha inoltre riferito di sette morti in un attacco che ha colpito l’ospedale Al Ahli di Gaza City, mentre il ministero della Sanità locale ha aggiornato a 61.897 il bilancio complessivo delle vittime dall’inizio del conflitto, con 155.660 feriti. Tra le vittime degli ultimi giorni figurano anche 251 persone morte di fame, inclusi 108 bambini.

Il Cogat, l’organismo del ministero della Difesa israeliano responsabile degli affari civili nei Territori, ha annunciato la distribuzione di tende e rifugi temporanei in vista di un nuovo spostamento forzato della popolazione verso il sud della Striscia, nell’ambito della preparazione all’offensiva su Gaza City e i campi profughi limitrofi. Hamas ha definito la mossa un «brutale assalto per occupare Gaza».

Mentre la guerra continua a mietere vittime, in Israele monta la protesta interna. Su iniziativa del Forum delle famiglie degli ostaggi è scattato all’alba uno sciopero generale nazionale per chiedere la liberazione dei circa 50 ostaggi ancora nelle mani di Hamas e la fine immediata della guerra. Decine di migliaia di persone si sono radunate a Tel Aviv, dove la cosiddetta “piazza degli ostaggi” è diventata epicentro della mobilitazione, e in altre 400 località del Paese. Blocchi stradali hanno paralizzato le principali arterie, tra cui l’autostrada che collega Tel Aviv a Gerusalemme.

Gli organizzatori stimano fino a un milione di partecipanti nell’arco della giornata, con manifestazioni, sit-in e iniziative simboliche, come passeggini vuoti per ricordare i bambini uccisi. «Fermeremo il Paese», ha dichiarato Einav Zangauker, madre di Matan, uno degli ostaggi ancora prigionieri a Gaza.

La mobilitazione culminerà questa sera con una manifestazione di massa davanti al quartier generale militare di Kirya, a Tel Aviv, mentre per domani è previsto l’allestimento di un accampamento di protesta al confine con la Striscia, ribattezzato “Checkpoint 50”, dal numero degli ostaggi ancora da liberare.

