Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha visitato il leader di Fatah Marwan Barghouti in carcere, provocando dure reazioni palestinesi. In Cisgiordania, diversi palestinesi sono rimasti feriti in attacchi notturni di coloni israeliani nei villaggi di Susya e Atara

Almeno 16 palestinesi, tra cui cinque persone in cerca di aiuti umanitari, sono stati uccisi oggi a Gaza in attacchi israeliani iniziati all’alba. Lo riferisce Al Jazeera, citando fonti mediche locali. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, nelle ultime 24 ore altre quattro persone sono morte per fame e malnutrizione, portando a 239 il numero complessivo delle vittime della carestia dall’inizio della guerra, tra cui 106 bambini.

L’allarme dell’Onu

Nelle ultime 48 ore gli attacchi israeliani si sono intensificati, colpendo in particolare la città di Gaza, Deir al Balah e Khan Younis. Lo ha denunciato il portavoce dell’Onu, Stephane Dujarric, sottolineando che i raid hanno preso di mira edifici residenziali e tende che ospitano sfollati, provocando un elevato numero di vittime. «Se l’operazione di terra nella città di Gaza dovesse proseguire – ha avvertito – migliaia di famiglie già in condizioni umanitarie gravissime rischiano di essere spinte oltre il limite».

Secondo Dujarric, l’86 per cento della Striscia è ormai soggetto a ordini di evacuazione o trasformato in zone militarizzate israeliane, impedendo alle organizzazioni umanitarie di fornire assistenza adeguata. Il divieto di ingresso di materiali per rifugi, in vigore da oltre cinque mesi, aggrava la situazione: «Con le temperature in aumento – ha aggiunto – centinaia di migliaia di persone restano senza protezione dal caldo, mentre quasi tutti a Gaza sono stati sfollati almeno una volta dall’inizio della guerra».

Ben-Gvir incontra Barghouti in carcere

Sul fronte politico, nuove tensioni sono esplose dopo la diffusione di un video che mostra il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, in visita al leader di Fatah detenuto in Israele, Marwan Barghouti. Nelle immagini, pubblicate sui social, Ben-Gvir lo apostrofa dicendo: «Non vincerai… cancelleremo chiunque uccida i nostri figli e le nostre donne». Si tratta della prima registrazione pubblica di Barghouti in oltre dieci anni.

L’episodio ha suscitato l’indignazione dell’Autorità nazionale palestinese, che lo ha definito «una provocazione» e «un atto di terrorismo psicologico e fisico» contro i prigionieri. La famiglia del leader palestinese denuncia condizioni di detenzione dure e pestaggi ripetuti, accuse respinte dalle autorità israeliane. La moglie, Fadwa Barghouti, ha dichiarato di aver stentato a riconoscerlo, parlando di due anni passati in isolamento.

Cisgiordania: feriti in attacchi di coloni israeliani

In Cisgiordania, diversi palestinesi sono rimasti feriti in un attacco notturno da parte di coloni israeliani nel villaggio di Susya, a sud. Riprese video mostrano un uomo insanguinato trasportato in ospedale insieme alla moglie ferita. Secondo il Times of Israel, non ci sono stati arresti, una circostanza descritta come «estremamente rara» per episodi di violenza dei coloni, frequenti in tutta la regione. In un altro episodio, coloni avrebbero lanciato molotov contro case, veicoli e proprietà palestinesi nel villaggio di Atara, nella Cisgiordania centrale.

