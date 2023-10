Gaza sotto assedio: niente cibo, benzina ed elettricità. L’allargamento del conflitto oltre il confine libanese preoccupa i leader mondiali. Continua la conta dei morti, oltre 800 israeliani e 560 palestinesi. Hamas non prevede per ora uno scambio di prigionieri o alcun negoziato

L’esercito israeliano sta conducendo dei raid nel sud del Libano. Poco prima, si erano sentite delle sirene antimissile al confine tra i due paesi. I militari hanno parlato anche di miliziani che si sarebbero infiltrati dal Libano, e che sarebbero già stati annientati: la jihad islamica ha rivendicato l’operazione in un comunicato delle brigate al-Quds, riportato dai media libanesi.

L’allargamento del conflitto al Libano è una possibilità su cui la comunità internazionale aveva già iniziato a interrogarsi. Durante la giornata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito al telefono il primo ministro libanese Najib Mikati e, secondo una nota di Palazzo Chigi, la presidente ha «auspicato un rapido decremento del conflitto, evitando un allargamento che avrebbe conseguenze incalcolabili per tutta l’area».

Il ministro degli esteri libanese Abdallah Bou Habib aveva anche affermato nelle ultime ore di aver ricevuto la garanzia dai vertici di Hezbollah che il partito armato filo-iraniano non sarebbe intervenuto nel conflitto in corso tra Hamas e Israele se non sarà attaccato dagli israeliani. Citato dall'agenzia libanese al Markaziya, il ministro degli esteri libanese aveva detto: «Hezbollah ci ha promesso che non intende intervenire nella guerra a Gaza a meno che Israele non commetta un'aggressione» nei confronti del Libano.

I morti intanto sono in continuo aumento: 800 israeliani, tra civili e soldati, e almeno 560 palestinesi, mentre i feriti sarebbero circa 2.500. Hamas sostiene di avere 130 ostaggi. L’Onu ha segnalato che sarebbero più di 120mila le persone sfollate nella striscia di Gaza. Delle fonti israeliane e statunitensi riportate da Axios parlano di una telefonata domenica sera tra Joe Biden e Netanyahu: in questa conversazione, stando a quanto citato da Axios, quest’ultimo avrebbe detto: «Dobbiamo entrare a Gaza. Non possiamo trattare ora». Biden gli avrebbe chiesto dalla situazione al confine con il Libano, e si sarebbe sentito rispondere che è «motivo di preoccupazione». Secondo il Washington Post, Israele avrebbe chiesto anche le informazioni dell’intelligence statunitense sul Libano.

Secondo fonti sempre del Washington Post, l'attacco via terra di Israele a Gaza potrebbe arrivare «nelle prossime 24-48 ore». «La dichiarazione di guerra di Israele, una formalità per lo più simbolica, permetterebbe al governo di attuare una più ampia mobilitazione delle riserve militari. I funzionari statunitensi si aspettano che le forze israeliane lancino un'incursione di terra nella Striscia di Gaza, densamente popolata, nelle prossime 24-48 ore», scrive il quotidiano statunitense.

Biden sentirà al telefono anche Rishi Sunak, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Giorgia Meloni. Macron e Scholz si sono già incontrati ad Amburgo, e hanno manifestato «piena solidarietà a Israele».

La striscia di Gaza

Mentre l’attenzione si dirige sul confine libanese, proseguono le operazioni dell’esercito israeliano nella striscia di Gaza. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha annunciato durante la mattinata di aver ordinato «un assedio completo» del territorio: niente elettricità, benzina e cibo nella striscia. Nel mercato di Jabalya un raid ha ucciso più di 50 persone.

Nella notte sarebbero stati «colpiti oltre 800 obiettivi terroristici di Hamas e della Jihad islamica», ha riferito l’esercito di Tel Aviv. Continua intanto il lancio di razzi dalla Striscia soprattutto verso le comunità israeliane a ridosso dell'enclave palestinese.

Si tratta solo degli ultimi sviluppi dell’escalation iniziata sabato scorso, quando diversi gruppi terroristici riconducibili a Hamas avevano superato il confine con Israele attaccando insediamenti, basi militari e semplici civili. A 48 ore dall'attacco, in sei insediamenti del sud di Israele al confine con la Striscia di Gaza sono ancora in corso combattimenti tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e i miliziani. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa israeliane.

Resta forte la preoccupazione per gli ostaggi in mano ai terroristi palestinesi. Hamas ha già annunciato la morte di quattro prigionieri israeliani, rimasti uccisi dagli stessi raid israeliani su Gaza. Un funzionario avrebbe anche detto che non sono previsti scambi di ostaggi con Israele, né è possibile alcun negoziato.

Secondo l’agenzia cinese Xinhua il Qatar sta mediando un urgente scambio di prigionieri tra Hamas e Israele. Xinhua cita una fonte del Movimento di resistenza islamica. «Con il sostegno degli Stati Uniti, il Qatar sta cercando di raggiungere l'accordo urgente che porterebbe al rilascio delle donne israeliane catturate da Hamas in cambio di donne palestinesi detenute nelle carceri israeliane» ha detto la fonte, secondo cui Hamas ha informato il Qatar che sarebbe disponibile all'operazione se tutte le 36 donne palestinesi detenute nelle carceri israeliane fossero rilasciate. Da Israele non c'è al momento alcuna conferma della mediazione.

La reazione internazionale

L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, ha convocato un Consiglio Affari Esteri d’emergenza per il 10 ottobre. L’11 saranno invece i ministri degli Esteri della Lega araba a riunirsi, al Cairo, per discutere della reazione israeliana nella striscia di Gaza.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto, incontrando il segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit che «bisogna prestare un’attenzione speciale alle ragioni che per decenni hanno reso impossibile risolvere la questione palestinese», come scrive l’agenzia di stato Tass. Sempre per la Tass, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha parlato di «armi inviate dall’occidente all’Ucraina» che «si sarebbero sparse per il mondo». «Gli israeliani cercheranno scrupolosamente da dove sono arrivate le armi nella regione», ha aggiunto.

Dal canto suo Kiev ha respinto l’accusa russa: «una campagna per screditare l’Ucraina in Medio Oriente», ha commentato l’intelligence ucraina, riportata da Ukrinform.

I vari paesi si stanno mobilitando per evacuare i propri connazionali. Un gruppo di pellegrini italiani, con bambini, è bloccato in un albergo a Tel Aviv e ha lanciato un appello per poter essere rimpatriati.

Trentotto pellegrini italiani sono rimasti bloccati in Israele a Gerusalemme nell'hotel arabo St. George. Nel gruppo ci sono 2 neonati, 5 bambini, 6 adolescenti e 25 adulti. La Farnesina più volte contattata dai familiari dei pellegrini per il momento non ha dato alcuna disponibilità per organizzare un volo di rientro in Italia. Da qui l'appello dei connazionali: «Non siamo riusciti a partire il 07 ottobre da Tel Aviv verso Bergamo, tutti i voli sono stati cancellati. Abbiamo contattato tutti i numeri possibili, ma per ora nessuno ci dà soluzioni. Abbiamo bisogno di aiuto»

Nel frattempo, su X, vecchio Twitter, il commissario per l’Allargamento e la politica di vicinato Olivér Várhelyi ha annunciato la revisione del portfolio di sviluppo della Commissione, 691 milioni di euro destinati alla Palestina: tutti i pagamenti sono sospesi, i progetti verranno riesaminati, i nuovi stanziamenti rinviati fino a futuri aggiornamenti.

Il coinvolgimento dell’Iran

Nella notte italiana, il Wall Street Journal aveva diffuso la notizia che – secondo fonti di Hamas e Hezbollah – l’operazione contro Israele sarebbe stata pianificata insieme all’Iran e che il via libera sarebbe arrivato lunedì scorso in un vertice a Beirut.

Nelle ultime ore Teheran ha però negato il proprio coinvolgimento negli attacchi di Hamas, pur riconoscendo all’operazione pieno sostegno. «I passi determinati dei palestinesi costituiscono una difesa completamente legittima contro sette decenni di occupazione e terribili crimini da parte del regime sionista illegittimo. Sosteniamo la Palestina senza riserve. Tuttavia, non siamo coinvolti nella risposta palestinese, che è stata portata avanti solo dalla Palestina stessa» si legge in una nota della della delegazione iraniana alle Nazioni unite.

Nella giornata di lunedì, l’aeroporto di Amburgo ha annunciato la chiusura temporanea dei terminal per la minaccia di un attentato a un aereo proveniente da Teheran. L’ha riferito una portavoce all’agenzia tedesca Dpa. L’aereo è già atterrato e si trova in una zona separata, i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono sbarcati e sono stati sottoposti ai controlli di sicurezza.

La risposta dei mercati

Intanto, la guerra ha conseguenze anche sul piano economico: mentre il prezzo di petrolio e gas schizza verso l’alto sui mercati, Tel Aviv si muove per stabilizzare la moneta nazionale. La banca centrale israeliana afferma che venderà fino a 30 miliardi di dollari in valuta estera per sostenere la valuta shekel a seguito dell'incertezza del mercato sulla scia dell'incursione di Hamas dalla Striscia di Gaza. La banca centrale ha rilasciato una dichiarazione che annuncia il piano, dicendo che «opererà sul mercato durante il prossimo periodo al fine di moderare la volatilità del tasso di cambio dello shekel e fornire la liquidità necessaria per il continuo corretto funzionamento dei mercati».

Aggiunge che fornirà liquidità aggiuntiva fino a 15 miliardi di dollari sul mercato. La mossa arriva mentre lo shekel scende a un minimo da quasi otto anni contro il dollaro Usa nelle prime contrattazioni di oggi.

