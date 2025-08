Oltre 600 funzionari della sicurezza israeliani in pensione hanno scritto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per chiedergli di fare pressione sul premier Benjamin Netanyahu affinché ponga fine alla guerra nella Striscia di Gaza. «Secondo il nostro giudizio professionale, Hamas non rappresenta più una minaccia strategica per Israele e la nostra esperienza ci dice che Israele ha tutto ciò che serve per gestire le sue residue capacità terroristiche, a distanza o in altro modo», si legge nella lettera condivisa con i media. «Questa guerra non è più una guerra giusta e sta portando lo Stato di Israele a perdere la sua identità», ha aggiunto Ami Ayalon, ex direttore dello Shin Bet.

Intanto il Consiglio di Sicurezza dell’Onu si riunirà martedì per una sessione straordinaria «sulla terribile situazione degli ostaggi a Gaza». Lo ha annunciato su X Danny Danon, ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, dopo la pubblicazione di immagini degli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas, anche loro scheletrici.

La Striscia è ridotta alla fame. Secondo Al Jazeera, due persone sono state uccise e più di 20 sono rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco nei pressi di un centro di aiuti a nord di Rafah. Fonti ospedaliere dell’enclave palestinese riferiscono che dall’alba di lunedì sono state uccise 34 persone, di cui 17 richiedenti aiuti.

Attivisti israeliani tagliano i pneumatici dei camion di aiuti Attivisti israeliani, tra cui gli amici dell'ostaggio Rom Braslavski (comparso in un video diffuso dalla Jihad islamica nel fine settimana), hanno bloccato l'ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza e tagliato i pneumatici di camion provenienti dalla Giordania. Cinque adulti morti per fame nelle ultime 24 ore Il ministero della Sanità di Hamas ha riferito che nelle ultime 24 ore cinque adulti sono morti a causa della fame o della malnutrizione. Secondo il ministero, il bilancio totale delle vittime legate alla denutrizione sale così a 180 persone, tra cui 93 bambini. Ex Idf e Mossad chiedono in un video la fine della guerra Una ventina di ex alti funzionari della sicurezza israeliana hanno diffuso un video congiunto in cui chiedono di porre fine alla guerra a Gaza, sostenendo che Israele ha accumulato più perdite che vittorie e che i combattimenti si sono protratti per ragioni politiche piuttosto che per decisioni militari strategiche. Tra i 19 capi di stato maggiore dell'Idf in pensione, capi dell'intelligence, direttori dello Shin Bet e del Mossad e commissari di polizia ci sono l'ex capo di stato maggiore e primo ministro Ehud Barak, gli ex capi di stato maggiore Moshe Ya'alon e Dan Halutz, e l'ex direttore dello Shin Bet Yoram Cohen. Nel video sostengono che i combattimenti a Gaza avrebbero potuto concludersi molto tempo fa e chiedono a Israele di porre fine alla guerra con un cessate il fuoco permanente e un accordo completo sugli ostaggi. "Abbiamo il dovere di alzarci in piedi e dire ciò che dobbiamo dire", afferma l'ex direttore dello Shin Bet, Ami Ayalon. "Questa guerra è iniziata come una guerra giusta. Era una guerra difensiva. Ma una volta raggiunti tutti i suoi obiettivi militari, una volta ottenuta una brillante vittoria militare contro tutti i nostri nemici, questa guerra ha smesso di essere una guerra giusta. Sta portando lo Stato di Israele alla perdita della sua sicurezza e identità". "Ci sono momenti che rappresentano una bandiera nera in cui bisogna restare fermi e dire: fin qui e non oltre", dichiara l'ex capo di stato maggio Noshe Ya'alon. "In questo momento, abbiamo un governo che i fanatici messianici hanno trascinato in una certa direzione irrazionale". L'ex direttore dello Shin Bet Yoram Cohen aggiunge: "Sono una minoranza, ma il problema è che la minoranza controlla la politica". Media, due persone uccise vicino al centro di aiuti a Gaza Due persone, tra cui una donna, sono state uccise e più di 20 sono rimaste ferite dopo essere state colpite da colpi d'arma da fuoco nei pressi di un centro di aiuti a nord di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Ne dà notizia Al Jazeera che cita il servizio di ambulanza di Gaza. Secondo fonti ospedaliere della Striscia, dall'alba di oggi sono state uccise sei persone. Al Jazeera, un attacco dell'Idf uccide tre persone a Deir el-Balah Fonti dell'Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa affermano che tre persone sono state uccise in un bombardamento israeliano su una casa a Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, riporta Al Jazeera. L'Australia dona 11 milioni di euro per gli aiuti a Gaza Il governo australiano ha annunciato che donerà altri 20 milioni di dollari australiani (circa 11,2 milioni di euro) alle organizzazioni umanitarie impegnate nella consegna cibo e forniture mediche a Gaza. Dal 7 ottobre 2023, Canberra ha donato 130 milioni di dollari australiani in assistenza umanitaria per i civili a Gaza e in Libano, si legge in un comunicato stampa pubblicato sul sito del ministero degli Esteri. "L'Australia si è sempre unita all'appello internazionale che chiede a Israele di consentire la piena e immediata ripresa degli aiuti a Gaza, in linea con gli ordini vincolanti della Corte internazionale di giustizia - ha commentato la ministra degli Esteri, Penny Wong -. Le sofferenze e la fame dei civili di Gaza devono finire". Martedì riunione del Consiglio di sicurezza Onu sugli ostaggi Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunirà martedì per una sessione straordinaria "sulla terribile situazione degli ostaggi a Gaza", ha annunciato in un post su X Danny Danon, ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite. "È giunto il momento che il Consiglio di Sicurezza condanni inequivocabilmente gli atti barbarici di Hamas, che continuano giorno dopo giorno, ora dopo ora", ha aggiunto. Trump: «Non penso che a Gaza sia genocidio» Gli Stati Uniti non hanno raccolto prove di genocidio nella missione dell'inviato Steve Witkoff a Gaza, ha detto il presidente Donald Trump, parlando con i giornalisti. Alla domanda se avesse visto prove che Israele sta commettendo un genocidio, Trump ha risposto: "Non credo e guardate che lì c'è una guerra". "Sono successe cose orribili il 7 ottobre. È stata una cosa terribile, una delle peggiori che abbia mai visto", ha aggiunto.

