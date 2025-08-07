In centinaia hanno manifestato a Tel Aviv contro il piano di Israele di prendere il completo controllo della Striscia, che potrebbe mettere a rischio la vita dei prigionieri tenuti da Hamas. Oggi il gabinetto di guerra. Msf: «Nei siti della Ghf violenze mirate da parte dell’Idf e dei contractor Usa contro la popolazione palestinese»

Fermare l’espansione delle operazioni dell’Idf a Gaza, perché può mettere a rischio la vita dei prigionieri nelle mani di Hamas tenuti nella Striscia. È questa, riporta il Jerusalem Post, la richiesta di centinaia di manifestanti, tra cui le famiglie degli ostaggi ancora nell’enclave palestinese, che hanno marciato per le strade di Tel Aviv contro il piano di Israele di estendere la guerra verso l’occupazione totale. «Mi appello ai membri del gabinetto: la decisione di occupare la Striscia sarà una morte certa per mio figlio», ha detto Danny Miran, padre dell’ostaggio Omri Miran. Il governo israeliano ha convocato il gabinetto di sicurezza a Gerusalemme nel pomeriggio del 7 agosto per discutere dell’occupazione di Gaza, ma internamente il paese è diviso. Anche i vertici dell’Idf hanno avvertito i rischi dell’operazione.

I centri di distribuzione degli aiuti gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) sono luoghi di «omicidio orchestrato e disumanizzazione», denuncia Medici senza frontiere. Nella Striscia dall’alba, secondo quanto riporta Al Jazeera, gli attacchi israeliani hanno ucciso 17 persone.

Gaza, 197 morti per fame: quasi la metà sono bambini Il Ministero della Salute di Gaza segnala altri quattro decessi per fame e malnutrizione nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo delle vittime legate alla carestia sale così a 197, tra cui 96 bambini. Israele: “Uccisi combattenti di Hamas e distrutte infrastrutture” L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari di Hamas in diverse aree della Striscia di Gaza, inclusi tunnel e postazioni sotterranee a Khan Younis e nel nord del territorio. Le truppe, afferma il comunicato, stanno continuando a smantellare infrastrutture sia sopra che sotto terra. Raid israeliano con droni colpisce tenda di sfollati: sei morti a al-Mawasi Almeno sei palestinesi sono stati uccisi in un attacco con drone israeliano che ha colpito una tenda di sfollati ad al-Mawasi, nella zona occidentale di Khan Younis, nel sud di Gaza. Gli attacchi di oggi hanno già causato almeno 23 morti nell’enclave. Almeno nove richiedenti aiuti uccisi dal fuoco israeliano a Gaza Fonti sul campo riferiscono che almeno nove civili in attesa di aiuti umanitari sono stati uccisi oggi dal fuoco israeliano. Cinque persone sono state colpite nei pressi dei centri del GHF vicino a Rafah, e trasportate all’ospedale Nasser. Altri quattro corpi sono stati recuperati nell’area del corridoio Netzarim, nel centro della Striscia. L’Indonesia curerà 2.000 feriti palestinesi su un’isola disabitata Il governo indonesiano ha annunciato un piano per accogliere e curare 2.000 palestinesi feriti provenienti da Gaza. I pazienti saranno trasferiti su una struttura medica allestita sull’isola di Galang, a sud di Singapore. Lo ha reso noto il portavoce presidenziale Hasan Nasbi, precisando che si tratta di un’assistenza temporanea: i pazienti verranno rimpatriati una volta guariti. Il progetto arriva dopo le polemiche seguite a una precedente proposta del presidente Prabowo, accusata di ricordare l’idea di Trump di trasferire i palestinesi fuori da Gaza. Già allora, il governo aveva ribadito il proprio rifiuto di ogni forma di sfollamento forzato e il sostegno alla soluzione dei due Stati. Israele colpisce le aree residenziali nel centro e sud di Gaza Le forze israeliane hanno lanciato nuovi attacchi aerei su aree densamente popolate della Striscia di Gaza. Una tenda improvvisata nella zona di al-Mawasi, nel sud del territorio, è stata colpita senza preavviso. A Nuseirat, nel centro, un raid ha centrato un appartamento uccidendo cinque civili: un padre, sua moglie e i loro figli. Un’esplosione ha scosso poco fa l’area centrale e il cielo è ancora sorvolato dai droni. Media israeliani, il piano Israele per occupare Gaza durerà 4 o 5 mesi Secondo quanto riportano diversi media israeliani, tra cui Ynet e l'emittente pubblica Kan, oggi Israele dovrebbe approvare un piano graduale per conquistare vaste aree della Striscia di Gaza, una campagna militare che dovrebbe durare tra i quattro e cinque mesi e coinvolgere quattro o cinque divisioni dell'Idf. Si prevede che il premier israeliano Benjamin Netanyahu convochi il gabinetto di sicurezza alle 18 ora locale. Il piano, che causerebbe lo sfollamento di circa un milione di palestinesi, avrebbe inizio con la conquista di Gaza City e della parte centrale della Striscia, spingendo circa la metà della popolazione dell'enclave verso sud, nella zona umanitaria di Al-Mawasi. Al Jazeera, dall'alba uccisi 17 palestinesi nei raid israeliani Almeno 17 palestinesi questa mattina sono stati uccisi negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera, citando fonti ospedaliere dell'enclave palestinese amministrata dal gruppo islamista Hamas. Msf: "Nei siti della Ghf violenze mirate e indiscriminate" "A Gaza, nei siti di distribuzione della Ghf sono in corso violenze mirate e indiscriminate da parte delle forze israeliane e dei contractor americani contro la popolazione palestinese costretta alla fame". È quanto emerge dall'analisi dei dati medici e delle testimonianze di pazienti e personale sanitario nelle cliniche di Medici Senza Frontiere (Msf) ad Al-Mawasi e Al-Attar, pubblicati nel nuovo rapporto dell'organizzazione. "Non sono aiuti umanitari ma uccisioni orchestrate", denuncia. "I centri di distribuzione gestiti dalla Ghf, e sostenuti dal governo degli Stati Uniti, sono diventati una trappola mortale. Chiediamo che questo sistema letale venga immediatamente smantellato e sostituito con un meccanismo indipendente di distribuzione degli aiuti umanitari, sotto il coordinamento delle Nazioni Unite" afferma Monica Minardi, presidente di Msf. E aggiunge: "Ci appelliamo al governo italiano e al Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani affinché questa inaccettabile situazione sia affrontata con determinazione nei rapporti diplomatici con il governo israeliano, richiedendo l'urgente ripristino di un sistema di distribuzione degli aiuti realmente volto a soccorrere, e non a massacrare, la popolazione civile". Le famiglie degli ostaggi in marcia per dire no all'occupazione di Gaza Centinaia di manifestanti, tra cui le famiglie degli ostaggi ancora detenuti a Gaza, hanno marciato per la città di Tel Aviv per protestare contro il piano di Israele di estendere la guerra prendendo completamente il controllo della Striscia. Secondo quanto riporta il Jerusalem Post, i manifestanti hanno chiesto di fermare l'espansione delle operazioni dell'Idf a Gaza, che secondo loro metterebbe a rischio la vita degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Durante la manifestazione sono scoppiati scontri con la polizia israeliana, che ha prelevato con la forza Michel Illouz, il padre dell'ostaggio Guy Illouz. Alla protesta si sono uniti anche gli ex ostaggi Yocheved Lifshitz e Ohad Ben-Ami, che hanno chiesto di continuare i negoziati per un accordo completo sui rapiti. "L'occupazione della Striscia potrebbe portare alla perdita della vita dei nostri cari", hanno avvertito. Danny Miran, padre dell'ostaggio Omri Miran, ha parlato durante la protesta e ha detto: "Mi appello ai membri del gabinetto: la decisione di occupare la Striscia sarà una morte certa per mio figlio". Dal canto suo, Ella Ben Ami, i cui genitori sono stati entrambi rapiti e restituiti dalla prigionia in un precedente accordo con ostaggi, ha dichiarato: "Oggi i ministri del gabinetto prenderanno una decisione per gli ostaggi che sono ancora lì. Abbiamo visto Evyatar e Rom, non hanno un altro giorno. Se il gabinetto deciderà di sacrificare le loro vite, impazziremo", ha detto, riferendosi ai video diffusi da Hamas e dalla Jihad islamica palestinese dei due ostaggi apparsi visibilmente emaciati e molto provati dalla lunga detenzione.

