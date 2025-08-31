Almeno 20 persone sono morte nella Striscia dopo i raid aerei della notte da parte dell’Idf: 13 di loro erano in attesa degli aiuti umanitari. Da Barcellona parte la nave umanitaria, Greta Thunberg: «Come può il mondo tacere? Tel Aviv è molto chiara sul suo intento genocida»
Un accordo di cessate il fuoco temporaneo per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza «non è all'ordine del giorno», ha dichiarato il ministro israeliano della Cultura e dello Sport, Miki Zohar, in vista della riunione di gabinetto di oggi, domenica 31 agosto.
Nella Striscia continuano i raid aerei dell’Idf. Dall’alba sono morte almeno 18 persone, tra cui 13 mentre erano in attesa degli aiuti umanitari, secondo quanto riferito da Al Jazeera.
Intanto parte oggi da Barcellona una nuova flottiglia umanitaria, guidata dall'attivista Greta Thunberg, per cercare di rompere il blocco israeliano della Striscia: «La domanda oggi non è perché stiamo salpando. La questione non riguarda affatto la missione che stiamo per intraprendere. La questione riguarda la Palestina. La questione riguarda come le persone vengono deliberatamente private dei mezzi di sussistenza più elementari e come il mondo possa tacere», ha detto in conferenza stampa l’attivista svedese 22enne. Israele, ha continuato Thunberg, è «molto chiaro riguardo al suo intento genocida».
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha scherzato oggi durante una riunione di governo sull'uccisione del portavoce delle Brigate Al Qassam, braccio armato del movimento islamista palestinese Hamas. "Le Forze israeliane hannio attaccato il portavoce del male, Abu Obeida. Stiamo aspettando i risultati. Ho notato che l'annuncio di Hamas è un po' in ritardo, a quanto pare non c'è nessuno con cui parlarne", ha affermato il ministro, come riporta il quotidiano "Israel Hayom".
Centinaia di persone al porto di Barcellona per sostenere la Flotilla
Centinaia di persone si sono radunate al porto di Barcellona, al Moll de la Fusta, per sostenere la Global Sumud Flotilla che partirà tra poche ore per cercare di portare aiuti umanitari a Gaza. I manifestanti hanno gridato slogan come "Israele non è uno Stato, è un'occupazione", "dal fiume al mare, la Palestina vincerà", e hanno chiesto a gran voce sanzioni allo Stato ebraico, esortando l'Ue a porre fine alla "complicità con il genocidio". Tra la folla spunta un'enorme raffigurazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu con le mani sporche di sangue e i baffetti come quelli di Adolf Hitler.
Wafa, 7 morti per fame a Gaza nelle ultime 24 ore
Secondo fonti mediche, riprese da Wafa, 7 palestinesi sono morti di fame e malnutrizione a Gaza nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di decessi correlati alla malnutrizione a 339, tra cui 124 bambini.
Greta Thunberg: "Come può il mondo tacere su Gaza?"
"La domanda oggi non è perché stiamo salpando. La questione non riguarda affatto la missione che stiamo per intraprendere. La questione riguarda la Palestina". Lo ha detto l'attivista svedese Greta Thunberg alla conferenza stampa degli organizzatori della Global Sumud Flotilla, in partenza da Barcellona per Gaza, trasmessa in diretta tv. "La questione riguarda come le persone vengono deliberatamente private dei mezzi di sussistenza più elementari e come il mondo possa tacere". Israele, ha detto Thunberg, è "molto chiaro riguardo al suo intento genocida". "Vogliono cancellare la nazione palestinese, vogliono impossessarsi della Striscia di Gaza. Se questo non spinge la gente ad agire, se questo non spinge la gente ad alzarsi dal divano e ad agire, a riempire le strade, a organizzarsi, allora non so cosa lo farà", ha aggiunto Greta. "Si tratta di una missione non violenta che mira ad aprire un corridoio di aiuti umanitari", ha affermato Saif Abukeshek, attivista ispano-palestinese membro del comitato direttivo della flottiglia. "Non possiamo ignorare il fatto che i palestinesi muoiono di fame perché c'è un governo che sta intenzionalmente facendo morire di fame quelle persone".
Salgono a 20 i morti a Gaza per gli attacchi di Israele dall'alba
È salito ad almeno 20 morti a Gaza il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito la Striscia dall'alba. Lo riporta Al-Jazeera, precisando che fra le vittime ci sono almeno 13 persone che erano in attesa di aiuti umanitari.
Editorialista Levy: "A Netanyahu e Trump il Premio Genocidio"
Duro "J'Accuse" dell'editorialista israeliano Gideon Levy al premier israeliano Benjamin Netanyahu e al presidente Usa Donald Trump che "meritano il Premio Genocidio". Secondo Levy, "nessun altro non israeliano ha la stessa responsabilità per il bagno di sangue a Gaza di Donald Trump". In un articolo per il quotidiano israeliano Haaretz, Levy ha scritto che Trump potrebbe porre fine alla guerra con una telefonata, tuttavia, "non ce l'ha fatta". "Non solo Trump non ha telefonato, ma continua a finanziare, armare e sostenere la macchina da guerra israeliana come se nulla fosse successo", ha denunciato Levy. "Se Netanyahu e Trump meritano un premio, e' uno che, fortunatamente, non è ancora stato istituito: il Premio Genocidio", ha sottolineato l'editorialista.
Paesi arabi agli Usa: "Revocare stop visti ai palestinesi"
I Paesi islamici e arabi esortano gli Stati Uniti a riconsiderare la decisione di negare o revocare i visti ai diplomatici palestinesi che dovrebbero partecipare alla prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite a fine settembre. In una dichiarazione ufficiale, il cosiddetto Comitato ministeriale Arabo-Islamico per Gaza, che rappresenta oltre 50 Paesi, ha espresso il suo "profondo rammarico per la decisione del Dipartimento di Stato americano" e lo ha esortato a "riconsiderarla e revocarla". La dichiarazione della commissione ministeriale araba e islamica ha sottolineato "l'importanza che gli Stati Uniti rispettino gli obblighi derivanti dall'Accordo sulla sede delle Nazioni Unite, consentendo il dialogo e la diplomazia e facendo leva sulle posizioni positive dell'Autorita' Palestinese e sul suo fermo impegno per l'opzione strategica della pace". Ha inoltre insistito sulla "necessità di sostenere l'Autorita' palestinese e il presidente Abu Mazen nel portare avanti il programma di riforme del governo e gli impegni da lui ribaditi ai leader mondiali a sostegno della pace e della lotta contro la violenza, l'estremismo e il terrorismo". Infine, ha avvertito che "l'indebolimento dell'Autorità palestinese minera' gli sforzi di pace per affrontare l'escalation, la diffusione della violenza e il perdurare del conflitto" in Medio Oriente.
Media, 18 morti a Gaza dall'alba, 13 in fila per gli aiuti
Almeno 18 persone sono state rimaste dagli attacchi israeliani a Gaza dall'alba, tra cui 13 mentre erano in attesa degli aiuti umanitari. Lo riferisce Al Jazeera.
Flottiglia umanitaria guidata da Greta Thunberg pronta a salpare per Gaza
Con lo slogan "Quando il mondo rimane in silenzio, noi salpiamo", una flottiglia di aiuti umanitari, guidata dall'attivista svedese Greta Thunberg, salperà oggi da Barcellona nel tentativo di "rompere il blocco illegale di Gaza", hanno dichiarato gli organizzatori. Le imbarcazioni salperanno dalla città portuale spagnola per "aprire un corridoio umanitario e porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese", ha dichiarato la Global Sumud Flotilla. Non è stato specificato il numero di navi che parteciperanno né l'orario esatto della partenza. Si prevede che la flottiglia arriverà nell'enclave costiera devastata dalla guerra a metà settembre. "Questa sarà la più grande missione di solidarietà della storia, con più persone e più imbarcazioni di tutti i tentativi precedenti messi insieme", ha dichiarato l'attivista brasiliano Thiago Avila. Gli organizzatori affermano che decine di altre imbarcazioni dovrebbero lasciare i porti tunisini e di altri Paesi del Mediterraneo il 4 settembre. Gli attivisti organizzeranno anche manifestazioni simultanee e altre proteste in 44 Paesi "in solidarietà con il popolo palestinese", ha scritto Thunberg, membro del comitato direttivo della flottiglia, su Instagram. Oltre a Thunberg, la flottiglia includerà attivisti di diversi paesi, parlamentari europei e personaggi pubblici come l'ex sindaco di Barcellona Ada Colau.
Israele, nessuna possibilità di una tregua temporanea
Il ministro israeliano della Cultura e dello Sport, Miki Zohar, ha detto a Channel 12 che un accordo di cessate il fuoco temporaneo per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza "non è all'ordine del giorno", in vista della riunione di gabinetto di oggi. "C'è una chiara decisione dello Stato di Israele, e a mio parere potrebbe essere espressa in modo più chiaro nei prossimi giorni: solo un accordo completo", ha detto Zohar ieri sera a Channel 12. "Non c'è più la possibilità di un accordo parziale. Israele ha deciso che un accordo parziale non è all'ordine del giorno.
"L'unica cosa all'ordine del giorno è porre fine alla guerra - ha aggiunto Zohar -, insieme, ovviamente, al rientro di tutti gli ostaggi e alla smilitarizzazione della Striscia". Le dichiarazioni di Zohar giungono due settimane dopo che Hamas ha dichiarato di aver accettato le linee generali di un accordo di cessate il fuoco di 60 giorni che vedrebbe il rilascio di 10 prigionieri israeliani ancora vivi, dei 48 ostaggi ancora detenuti da gruppi terroristici a Gaza, almeno 20 dei quali Israele ritiene siano ancora vivi. Il governo non ha fornito una risposta a tale offerta di cessate il fuoco e ha portato avanti i suoi piani per conquistare Gaza City. Non era comunque previsto che prendesse in considerazione l'accordo nella riunione di oggi.
Ucciso il portavoce del braccio armato di Hamas Obeida
Una fonte palestinese ha riferito questa mattina ai canali Al Arabiya e Al Hadath che il portavoce delle Brigate Qassam, l'ala militare di Hamas, noto come Abu Obeida, è stato ucciso. La fonte palestinese ha confermato che Israele ha preso di mira una casa in cui si trovava il portavoce di Qassam e che il bombardamento israeliano ha causato la morte di tutte le persone presenti. La fonte ha riferito che la famiglia di Abu Obeida e i leader delle Brigate Qassam hanno confermato la sua morte dopo aver esaminato il corpo. Un portavoce israeliano aveva annunciato ieri che un importante leader di Hamas era stato preso di mira a Gaza.
Colombia, nuova stretta per stop export carbone verso Israele
Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha firmato un nuovo decreto per interrompere completamente le esportazioni di carbone verso Israele, in risposta alle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Già nel giugno 2024 Petro aveva tentato di frenare le vendite del principale produttore di carbone dell'America Latina, ma il provvedimento escludeva i contratti siglati prima di quella data. Il nuovo decreto elimina invece ogni eccezione e, secondo la presidenza, si applicherà "in tutte le circostanze" a partire da sabato. Il capo dello Stato ha accusato i suoi funzionari di non aver rispettato le istruzioni, permettendo la partenza di navi cariche di carbone destinate a Israele. Per questo ha ordinato alla marina colombiana di bloccare i carichi nei porti. Petro, che ha rotto le relazioni diplomatiche con Israele nel 2024, ha definito il premier Benjamin Netanyahu "genocida" per la conduzione della guerra a Gaza e ha sospeso gli acquisti di armamenti israeliani. Lo scorso luglio ha inoltre ospitato a Bogotà una riunione ministeriale d'emergenza con delegati di 30 Paesi in sostegno a Gaza. Le esportazioni colombiane di carbone, che nel 2023 avevano generato circa 7 miliardi di dollari, si sono già dimezzate nell'ultimo anno, colpite sia dalla decisione di fermare le vendite a Israele sia dal calo dei prezzi internazionali legato all'aumento della produzione in Indonesia, secondo i sindacati minerari. Il provvedimento si inserisce nella politica di transizione energetica lanciata da Petro, che punta a ridurre progressivamente l'estrazione di carbone e ha già fermato nuove esplorazioni.
Hamas conferma la morte di Sinwar, a maggio il raid Idf
Hamas ha confermato l'uccisione del suo leader militare di Gaza, Mohamed Sinwar. Israele aveva dato notizia della sua uccisione in un attacco a maggio. Il gruppo palestinese non ha fornito dettagli sulla morte del capo militare, ma ha pubblicato una sua foto e di altri leader del gruppo, descrivendoli come "martiri".
