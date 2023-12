I funzionari egiziani hanno ripreso le trattative per arrivare una tregua che porti al rilascio dei civili presi in ostaggio da Hamas e portare avanti una soluzione politica di lungo corso per risolvere la crisi. Proposto un piano diviso in tre diverse fasi. Il presidente iraniano scrive una lettera al papa

Anche a Natale prosegue il conflitto in Medio Oriente. Secondo il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, sono almeno settanta le persone uccise in un raid israeliano vicino al campo profughi di Al-Maghazi nel centro della Striscia.

Da venerdì le forze armate israeliane hanno colpito almeno 200 obiettivi militari a Gaza. Il conflitto a fuoco con i miliziani di Hamas ha portato all’uccisione di 15 soldati israeliani. Da quando è iniziata l’operazione militare via terra dentro la Striscia, sono stati uccisi 154 militari israeliani, perdite molto più alte tra i miliziani di Hamas, dove ne sarebbero morti 8mila.

In un messaggio alla nazione, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che non interromperà le operazioni militari. «Continueremo con tutta la nostra forza, fino alla fine, fino alla vittoria, finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi», ha detto dopo aver espresso cordoglio per i soldati morti a Gaza. «Fatemi essere molto chiaro: questa sarà una guerra lunga», ha specificato Netanyahu.

Le mediazioni dell’Egitto

I funzionari egiziani hanno ripreso le trattative per arrivare una tregua che porti al rilascio dei civili presi in ostaggio da Hamas e portare avanti una soluzione politica di lungo corso per risolvere la crisi. Dopo la visita dei vertici di Hamas al Cairo della scorsa settimana, domenica una delegazione della Jihad islamica palestinese (Pij), che detiene alcuni ostaggi israeliani a Gaza, è arrivata nella capitale dell’Egitto per colloqui con esponenti della sicurezza nazionale.

Il piano annunciato dai media egiziani è diviso in tre fasi diverse. La prima fase prevede la sospensione dei combattimenti per due settimane, estendibile a tre o quattro, in cambio della liberazione di 40 ostaggi: donne, minorenni e uomini anziani, soprattutto malati. In cambio, Israele rilascerebbe 120 prigionieri di sicurezza palestinesi di uguale tipo. La seconda fase prevede colloqui più approfonditi per porre fine alle divisioni politiche dentro il mondo palestinese e creare un governo tecnico per gestire Gaza e la Cisgiordania. La terza e ultima fase, invece, prevede un accordo per il rilascio di tutti i militari israeliani detenuti da Hamas e da altre fazioni palestinesi, in cambio del ritiro israeliano dalla Striscia. Secondo l'emittente, la proposta sarà discussa dall’ufficio politico di Hamas in Qatar.

Intanto il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha inviato una lettera a papa Francesco per chiedere un cessate il fuoco. «Auspico che mentre ci avviciniamo al Nuovo Anno vedremo un'azione immediata della comunità internazionale e di tutte le persone oneste per fermare l'uccisione di innocenti a Gaza».

© Riproduzione riservata