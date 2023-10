È solo questione di giorni o di ore prima che inizi l’operazione via terra dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Saranno impiegate decine di migliaia di soldati secondo quanto riporta il New York Times che cita fonti israeliane. La più grande operazione via terra da quando Israele ha invaso il Libano nel 2006.

Il premier Benjamin Netanyahu ha detto più volte in questi giorni che l’obiettivo è annientare Hamas e l’unico modo per farlo, oltre ai raid aerei, è quello di penetrare nella Striscia. Nel fine settimana gli Stati Uniti hanno chiesto all’esercito israeliano di rinviare l’operazione, di dare tempo ai civili di evacuare il nord della Striscia. Per oggi, infatti, è previsto un nuovo corridoio umanitario dalle 10 alle 13 ore locali. Due ospedali dell’area hanno però affermato che non evacueranno, dato che i pazienti non hanno garanzie di ricevere cure in strutture analoghe nel sud della Striscia.

Questa mattina il ministero della Salute di Gaza ha aggiornato il suo bollettino medico. Sono 2.329 le persone uccise dai bombardamenti e 9.042 quelle rimaste ferite.

Nei raid aerei è stato colpito anche l’ospedale anglicano di Gaza. «Il nostro ospedale Arab Ahli a Gaza è stato colpito dagli attacchi israeliani… due piani sono stati danneggiati e 4 persone sono rimaste ferite. La sala ecografie e mammografie è stata danneggiata», ha detto l’arcivescovo anglicano di Gerusalemme, Hosam Naoum.

Gli attacchi nella notte

Secondo il portavoce dell’esercito israeliano nella notte sono stati colpiti oltre 100 obiettivi, tra questi anche alcuni contro la Jihad islamica. Nelle operazioni militari sarebbe stato ucciso anche un altro vertice militare di Hamas. Si tratterebbe di Bilal al-Kedra, comandante della forza Nakhaba del battaglione South Khan Yunis, considerato responsabile del raid nel Kibbutz Nirim e Nir Oz.

La diplomazia

Le mediazioni per una tregua e un cessate il fuoco vanno a rilento. Ieri il segretario di stato americano Antony Blinken è stato a Riad dove ha incontrato il suo omologo e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo saudita nel quale ha detto che le azioni di Israele a Gaza sono andate «oltre l’ambito dell'autodifesa» e il governo di Tel Aviv deve «cessare la punizione collettiva degli abitanti di Gaza».

© Riproduzione riservata