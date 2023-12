Hamas non accetterà alcun rilascio degli ostaggi finché Israele non metterà fine all’offensiva su Gaza. Ma per Netanyahu la guerra non si fermerà

L’incontro tra il leader di Hamas Ismail Haniyeh e i funzionari egiziani per mediare su una nuova tregua è stato «senza risultati». Lo ha riferito un funzionario palestinese alla Bbc. Le prospettive di un rilascio degli ostaggi sono incerte: Hamas non accetterà un accordo finché Israele non interromperà definitivamente l’offensiva a Gaza e non aumenteranno gli aiuti umanitari a sostegno dei civili palestinesi, riporta il Wall Street Journal, secondo cui l’offerta israeliana proponeva una settimana di tregua in cambio del rilascio di 40 ostaggi.

«Non possiamo parlare di negoziati mentre Israele continua la sua aggressione. La discussione di qualsiasi proposta relativa ai prigionieri deve avvenire dopo un cessate il fuoco», ha detto il portavoce di Hamas Taher Al-Nono a Reuters. Ma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non sembra voler interrompere l’offensiva: «Chi pensa che ci fermeremo non è collegato alla realtà». Mentre il Segretario di stato statunitense Anthony Blinken ha chiesto di «porre fine al conflitto il più rapidamente possibile» parlando con Emirati Arabi ed Egitto.

Sono state uccise almeno trentasei persone in una serie di esplosioni nel sud di Gaza, al confine con l’Egitto, in base ai dati del ministero della Sanità gestito da Hamas. Dodici sono morte in un’esplosione vicino all’ospedale Kuwaitiano, decine i feriti, tra cui donne e bambini.

I negoziati all’onu

Il voto della risoluzione su Gaza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è slittato per il terzo giorno consecutivo. Il testo, per evitare il veto statunitense, prevede una «sospensione» delle ostilità e non un cessate il fuoco definitivo.

Nell’ultima versione della bozza, si chiede la liberazione degli ostaggi, «pause e corridoi umanitari urgenti ed estesi», si chiede a Israele e Hamas di «rispettare gli obblighi verso il diritto internazionale in materia di protezione dei civili», oltre ad «astenersi dal privare la popolazione civile nella Striscia dei servizi di base e dell’assistenza umanitaria indispensabili alla sopravvivenza».

I due punti critici della risoluzione che potrebbero portare al veto degli Stati Uniti, in quanto membri permanenti, sono il termine «cessazione» del conflitto – chiedono infatti una sospensione – e la questione del monitoraggio da parte dell’Onu degli aiuti umanitari destinati a Gaza, a cui Israele è contrario.

«Tutti vogliono vedere una risoluzione che abbia un impatto e che sia attuabile sul campo», ha commentato l’ambasciatrice degli Emirati Arabi Uniti, Lana Nusseibeh, promotrice della risoluzione.

