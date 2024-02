La fregata tedesca Hessen ha respinto un attacco dei ribelli yemeniti. È la prima volta che accade da quando è entrata in vigore la missione europea Aspides, guidata dall’Italia, fortemente voluta da Bruxelles per tutelare la libertà di navigazione nel Mar Rosso dagli Houthi. L’esercito israeliano ha compiuto diversi raid in alcuni territori occupati.

Alta tensione nei territori occupati, arresti e raid in diverse città Continuano i raid israeliani nella Cisgiordania occupata. Fonti palestinesi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze israeliane hanno preso d'assalto il campo di Balata, a est di Nablus, dopo aver fatto irruzione, all'alba, in diverse altre aree e città della Cisgiordania. Sono stati segnalati raid a Jenin, Yatta, Birzeit e Azzun Due soldati israeliani morti e 7 feriti a Gaza City Due soldati israeliani sono morti e altri sette sono rimasti feriti in modo grave in scontri avvenuti ieri nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'esercito israeliano, affermando che i soldati sono stati colpiti con trappole esplosive nel quartiere Zeitoun di Gaza City. Aspides, la fregata tedesca respinge un attacco degli Houthi La fregata navale tedesca Hessen, schierata nel Mar Rosso come parte della missione militare europea Aspides a guida italiana, ha respinto per la prima volta un attacco delle milizie Houthi yemenite nel Mar Rosso. Si è trattato del primo impiego di armi della marina tedesca nello schieramento, avviato venerdì, una delle missioni più pericolose delle forze armate tedesche degli ultimi decenni. La missione ha l'obiettivo di tutelare la libertà di navigazione e le navi mercantili che sono sotto costante attacco da parte degli Houthi. Mondo L’Ue dà il via libera alla missione Aspides, l’Italia avrà il comando operativo

© Riproduzione riservata