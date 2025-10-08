false false

In Egitto proseguono per il terzo giorno di fila le trattative indirette tra Hamas e Israele sul piano presentato dal presidente Usa, Donald Trump. Nelle ultime ore l’organizzazione palestinese ha presentato le sue richieste: no Tony Blair a capo del Board of Peace che gestirà il futuro controllo di Gaza e il ritiro completo dell’Idf con la consegna dell’ultimo ostaggio. Hamas ha accettato di consegnare le armi a un organismo egiziano-palestinese e nelle ultime ore avrebbe avanzato la richiesta di ottenere dei corpi dei fratelli Sinwar.

Per accelerare le trattative sono arrivati a Sharm el Sheikh anche l’inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner. L’ordine dalla Casa Bianca è di non lasciare il paese finché le parti non raggiungono un accordo.

A 120 miglia nautiche la marina militare israeliana ha intercettato altre nove imbarcazioni che compongono la flotta della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che punta a interrompere il blocco marittimo imposto da Israele e portare aiuti alla popolazione civile della Striscia di Gaza. In totale, sono stati fermati oltre 150 persone tra attivisti, medici e giornalisti che saranno immediatamente espulsi da parte delle autorità israeliane.

Hamas chiede i corpi dei fratelli Sinwar Hamas chiede, come parte dell'accordo per il rilascio degli ostaggi, la restituzione dei corpi di Yahya Sinwar, l’artefice dell’attacco del 7 ottobre, e di suo fratello Mohammad, ucciso dopo aver assunto la guida dell’organizzazione nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Wall Street Journal, citando mediatori arabi, sottolineando che si tratta di una richiesta che Israele aveva già respinto in passato. Prosegue l'offensiva dell'Idf su Gaza: da sabato oltre 230 attacchi e 118 uccisioni L'ufficio stampa governativo di Gaza, controllato da Hamas, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che le forze israeliane hanno lanciato 230 attacchi aerei su Gaza da sabato, uccidendo almeno 118 persone. Lo riporta Al Jazeera. Tra i morti ci sono donne e bambini, e 72 persone solo a Gaza City. "L'occupazione israeliana continua la sua brutale aggressione contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza, ignorando gli appelli al cessate il fuoco annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la risposta positiva offerta alla proposta", ha affermato l'ufficio in una dichiarazione su Telegram Egitto: arrivano Witkoff e Kushner per le trattative L'inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero e consigliere per il Medio Oriente, Jared Kushner, sono arrivati ​​a Sharm el Sheikh, in Egitto, per partecipare ai colloqui indiretti tra Israele e Hamas volti a raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo ha reso noto Barak Ravid di Axios. Witkoff e Kushner sono stati gli ideatori del piano in 20 punti di Trump, che prevede, tra le altre condizioni, un ritiro graduale di Israele e il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti entro 72 ore dall'inizio di una tregua. Flotilla, il ministro degli Esteri: "Presto espulsi" "Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto", si legge sull'account X del Ministero degli Esteri dello Stato ebraico. "Le navi e i passeggeri - continua la nota - sono stati trasferiti in un porto israeliano. Tutti sono sani e salvi e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi tempestivamente". L'Idf intercetta altre imbarcazioni della Flotilla in mare Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell'alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Conscience, e le altre otto imbarcazioni della Thousand Madleens to Gaza (Tmtg) che erano salpate a fine settembre alla volta dell'enclave palestinese con a bordo oltre 150 persone, tra medici, infermieri, giornalisti e attivisti, e aiuti medici a alimentari per un valore di oltre 110.000 dollari. "Israele non ha l'autorità legale per detenere volontari internazionali a bordo di queste navi - ha denunciato David Heap, del Comitato direttivo della Freedom Flotilla Coalition - questo sequestro viola palesemente il diritto internazionale e gli ordini vincolanti della Corte internazionale di giustizia che chiedono un accesso umanitario senza ostacoli a Gaza. I nostri volontari non sono soggetti alla giurisdizione israeliana e non possono essere perseguiti per voler consegnare aiuti o contestare un blocco illegale. La loro detenzione è arbitraria, illegale e deve cessare immediatamente"

