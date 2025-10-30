Israele «ha avuto un cecchino e un suo soldato ucciso, e ha reagito con una rappresaglia, quindi vedremo. Ma sì, c'è un cessate il fuoco», ha detto il presidente Usa

false false

Gli Stati Uniti e altri mediatori hanno confermato che il cessate il fuoco resta in vigore nonostante Israele abbia ucciso più di 100 palestinesi, tra cui 46 bambini, negli ultimi attacchi.

Israele «ha avuto un cecchino e un suo soldato ucciso, e ha reagito con una rappresaglia, quindi vedremo. Ma sì, c'è un cessate il fuoco. Tutto è tornato al cessate il fuoco», ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre è in viaggio in Asia.

Durante il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping, il tycoon ha ricevuto le lodi per aver raggiunto la tregua tra Hamas e Israele. «Apprezzo il tuo grande contributo al recente cessate il fuoco a Gaza», ha detto il leader cinese al presidente Usa.

Tuttavia un corrispondente di Al Jazeera ha riferito che l'esercito israeliano ha lanciato circa dieci attacchi aerei sulla città di Khan Younis nelle prime ore di questa mattina.

L'Idf conferma altri attacchi notturni L'esercito israeliano ha affermato oggi di aver demolito durante la notte "infrastrutture terroristiche" nella Striscia di Gaza meridionale, in un'area sotto il proprio controllo in base al cessate il fuoco. L'Idf, secondo quanto riferisce il giornale israeliano Times of Israel, ha espresso che l'infrastruttura rappresentava una minaccia per le truppe di stanza nella zona, sul lato orientale della "Linea Gialla" che delimita il ritiro dell'esercito di Tel Aviv a Gaza. L'Idf afferma di rimanere dispiegato a Gaza "in conformità con l'accordo di cessate il fuoco e continueranno a operare per rimuovere qualsiasi minaccia immediata". Incursione dell'Idf nel sud del Libano: ucciso un dipendente comunale a Bilda Un dipendente del municipio di Blida, città del Libano meridionale, è stato ucciso in un blitz delle forze israeliane. Un'operazione condotta in modo insolito: i soldati sono entrati nel municipio nelle prime ore di questa mattina e hanno ucciso l'uomo, identificato come Ibrahim Salama. Supportati da diversi veicoli militari, sono entrati nella zona vi sono rimasti per più di due ore, secondo l'Agenzia di Stampa Nazionale (Nna). Mille nuove barriere israeliane in Cisgiordania Dall'inizio della guerra a Gaza, Israele ha installato circa 1.000 barriere in città e villaggi della Cisgiordania, secondo la Commissione palestinese per la resistenza al Muro e agli insediamenti. Il rapporto conta 916 cancelli, barriere e muri eretti dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023: si tratta principalmente di portoni metallici agli ingressi di paesi e tra centri urbani, spesso presidiati dai militari. I palestinesi lamentano orari di apertura imprevedibili, con chiusure anche di giorni interi, costringendo molti a pernottare da parenti o a bypassare a piedi. L'esercito israeliano definisce le barriere uno strumento per "gestire e monitorare" i movimenti, non per limitare la popolazione, in un contesto di "complessa realtà securitaria" con terroristi infiltrati tra i civili. Tra le misure anche blocchi di cemento sui marciapiedi per prevenire attacchi con auto ariete contro soldati e civili. Al Jazeera: nuovi raid aerei dell'Idf a Khan Younis Secondo l'emittente qatariota Al Jazeera, l'esercito israeliano ha lanciato circa 10 attacchi aerei sulla città di Khan Younis, nel sud di Gaza. Gli attacchi si sono verificati nelle prime ore del mattino ma non ci sono ancora notizie di morti o feriti. Xi loda Trump per l'accordo su Gaza "Apprezzo il tuo grande contributo al recente cessate il fuoco a Gaza": lo ha detto Xi Jinping nell'incontro con Donald Trump in Corea del sud, aggiungendo che anche Pechino ha promosso colloqui di pace per altre questioni critiche Trump: "È tornato il cessate il fuoco" Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato che il recente attacco israeliano contro la Striscia di Gaza, che ha provocato oltre 100 morti, è stato un atto di rappresaglia e che il cessate il fuoco nella regione è ora tornato in vigore. Israele "ha avuto un cecchino e un suo soldato ucciso, e ha reagito con una rappresaglia, quindi vedremo. Ma sì, c'è un cessate il fuoco. Tutto è tornato al cessate il fuoco", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One.

© Riproduzione riservata