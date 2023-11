«Abbiamo passato molto tempo negoziando un accordo sulla tregua umanitaria. Ora che abbiamo la proroga in vigore per due giorni siamo ottimisti e possiamo lavorare per una pausa più sostenibile per entrambe le parti», ha detto il portavoce del ministro degli Esteri del Qatar

È il quinto giorno di tregua a Gaza. Israele, Hamas e le parti mediatrici Qatar ed Egitto hanno concordato di estendere la pausa umanitaria per altri due giorni in cambio dell’ingresso di nuovi aiuti umanitari nella Striscia e il rilascio di altri venti ostaggi israeliani. A dare l’annuncio è stato Alya Ahmed Saif Al-Thani, ambasciatore del Qatar nelle Nazioni unite durante una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza.

«Siamo abbastanza fiduciosi. Raggiungere l'accordo per avere una pausa di quattro giorni non è stata un'impresa facile» ha detto alla Bbc il portavoce del ministero degli Esteri dell'Emirato, Majed Al Ansari, «Abbiamo passato molto tempo negoziando un accordo sulla tregua umanitaria. Ora che abbiamo la proroga in vigore per due giorni siamo ottimisti e possiamo lavorare per una pausa più sostenibile per entrambe le parti». Nelle ultime ore sono stati liberati dalle carceri israeliane 33 palestinesi, mentre Hamas ha rilasciato 11 prigionieri catturati lo scorso 7 ottobre.

Se a Gaza si è raggiunta una tregua stabile, anche se di pochi giorni, in Cisgiordania continuano gli scontri e le violenze. Nella notte sono morti altri due palestinesi a Beitunia e Ramallah.

Diplomazia

Intanto, il segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà nuovamente in Medio Oriente in settimana. Si tratta del suo terzo tour diplomatico in quasi due mesi dall’inizio del conflitto. «In Israele e in Cisgiordania, il segretario Blinken discuterà del diritto israeliano di difendersi in modo coerente con il diritto umanitario internazionale, come dei continui sforzi per assicurare il rilascio degli altri ostaggi, della protezione dei civili durante le operazioni israeliane a Gaza e di accelerare l'assistenza umanitaria alla popolazione della Striscia», ha detto il portavoce del dipartimento di Stato.

