Il presidente Usa è atteso in Svizzera mercoledì e giovedì, ma ancor prima del suo arrivo ha creato caos minacciando ulteriori dazi su vini e champagne francesi. Ha poi confermato di aver invitato Putin a entrare nel Board of Peace per Gaza

«Ho avuto un’ottima telefonata con Mark Rutte, il Segretario Generale della Nato, riguardo alla Groenlandia. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale». Ha scritto così il presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth, e parlando poi con i giornalisti in Florida ha sostenuto che i leader europei non «opporranno troppa resistenza» al suo tentativo di acquisto della Groenlandia, poiché «non sono in grado di proteggerla».

Trump, che è atteso in Svizzera al Forum economico mondiale mercoledì e giovedì, ha poi diffuso su Truth un messaggio del presidente francese Emmanuel Macron, in cui quest’ultimo si propone di organizzare a Parigi una riunione del G7 dopo Davos, giovedì pomeriggio. L’Eliseo ha confermato l’invito per un G7 straordinario, prevedendo la possibilità di una presenza, a margine della riunione, anche della Russia.

L'Eliseo conferma: «Il messaggio diffuso da Trump è di Macron» L'Eliseo ha confermato che l'sms diffuso da Donald Trump era stato davvero inviato al presidente americano da Emmanuel Macron. E che il presidente francese si è offerto di organizzare una riunione del G7 giovedì a Parigi per discutere di Groenlandia. Trump pubblica un messaggio da Macron: «Proposto un G7 giovedì» Donald Trump ha pubblicato su Truth uno screenshot di quello che afferma essere un messaggio inviatogli dal presidente francese Emmanuel Macron. "Amico mio, siamo totalmente d'accordo sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran. Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia", recita il messaggio. "Posso organizzare una riunione del G7 dopo Davos a Parigi giovedì pomeriggio. Posso invitare a margine ucraini, danesi, siriani e russi", prosegue il post attribuito al capo dell'Eliseo. "Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima che torni negli Stati Uniti", conclude il messaggio firmato "Emmanuel". Trump: «Ottima telefonata con Rutte, a Davos incontro sulla Groenlandia» "Ho avuto un'ottima telefonata con Mark Rutte, il Segretario Generale della Nato, riguardo alla Groenlandia. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale". Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump. "Non si può tornare indietro - su questo, tutti sono d'accordo! Gli Stati Uniti d'America sono di gran lunga il paese più potente al mondo" e "siamo l'unica potenza che può garantire la pace in tutto il mondo - e lo si fa, semplicemente, attraverso la forza". La Francia annuncia l'invio di unità specializzate La Francia ha inviato in Groenlandia altre unità militari, che comprendono unità specializzate abituate a operare in condizioni meteorologiche estreme. Lo ha dichiarato a Dr-nyheder l'ambasciatore francese in Danimarca, Christophe Parisot. "Ne arriveranno altri. Saranno a terra, in aria e in mare. Direi che la Francia sta dando - se non il più grande - uno dei maggiori contributi all'Artico", ha detto il diplomatico. La Danimarca invia altri 100 militari in Groenlandia Prosegue il dispiegamento militare danese in Groenlandia. L'esercito di Copenaghen ha inviato un altro contingente di circa 100 soldati a Nuuk e Kangerlussuaq nell'ambito dell'operazione "Arctic Endurance". Lo riportano i media danesi. Groenlandia, il ministro degli Esteri danese: «Trump non avrà la Groenlandia» Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha dichiarato che il presidente degli Stati uniti Donald Trump non potrà ottenere la Groenlandia facendo pressione sulla Danimarca e sull'Europa, dopo l'annuncio di Washington di nuovi dazi contro diversi paesi europei legati alla questione dell'isola artica. Trump ha annunciato l'introduzione a febbraio di un dazio del 10 per cento contro Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno unito, Paesi Bassi e Finlandia, misura destinata a salire al 25 per cento fino alla conclusione di un accordo per l'acquisto della Groenlandia da parte degli Stati uniti. "È fondamentale che tutti i nostri alleati nella Nato e nell'Unione europea difendano questi principi per mostrare al presidente americano che può avere un desiderio, una visione, una richiesta, ma non potrà mai ottenerla facendo pressione su di noi", ha affermato Rasmussen in un'intervista a Sky News. Trump: «I leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia» I leader europei non "opporranno troppa resistenza" al suo tentativo di acquistare la Groenlandia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti in Florida, minacciando inoltre una tassa del 200 per cento sui vini e gli champagne francesi. Trump ha poi confermato di aver invitato Putin a entrare nel "Consiglio di pace" per Gaza. Media, la Nato limita l'accesso Usa a informazioni d'intelligence sulla Groenlandia La Nato ha limitato l'accesso degli Stati Uniti alle informazioni di intelligence sulla Groenlandia, per timore che possano finire nelle mani del presidente Donald Trump. Il rischio è che tali informazioni possano essere utilizzate in futuro per tentare di conquistare militarmente il territorio danese semi-autonomo. Lo rivela il quotidiano britannico The i Paper, parte del gruppo editoriale Daily Mail and General Trust, citando alcune fonti. Secondo loro, i rappresentanti dell'Alleanza non "comunicano più apertamente" con le controparti Usa. Una fonte di i Paper nell'intelligence britannica ha affermato, inoltre, che il Regno Unito intende "raddoppiare gli sforzi" e rafforzare il partenariato con i paesi dell'Ue nel campo della difesa, poiché le relazioni tra Londra e Washington sono al livello più basso dagli anni '50, dopo le minacce di Trump contro la Danimarca.

