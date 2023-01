A Ramstein, in Germania, gli alleati della Nato si sono ritrovati per prendere una decisione sulle sorti della guerra in Ucraina. L’amministrazione statunitense prova a trascinare ulteriori aiuti militari verso Kiev – come richiesto anche dal Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg – annunciando un nuovo pacchetto dal valore di 2.5 miliardi di dollari.

All’interno della base era presente anche il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, mentre Zelensky è intervenuto via video collegamento chiedendo un ulteriore sforzo ai paesi. Se prima Kiev pressava per chiedere sistemi di difesa antiaerea ora vuole i carri armati. La Germania, però, non ha preso ancora una decisione per quanto riguarda l’invio dei Leopard 2.

Le armi verso Kiev

Paesi come Regno Unito, Lettonia e Polonia hanno già annunciato che invieranno decine di sistemi di difesa aerea Stinger, cannoni antiaerei S-60 e sistemi di artiglieria. Secondo quanto dichiarato dal Pentagono, invece, il nuovo pacchetto di aiuti dal valore di 2.5 miliardi di dollari comprenderà 90 veicoli corazzati per il personale Stryker, altri 59 veicoli da combattimento per la fanteria Bradley, sistemi di difesa aerea Avenger e munizioni grandi e piccole, secondo quanto dichiarato dal Pentagono.

Le parole di Austin

«Questo è un momento cruciale. La Russia si sta riorganizzando, reclutando e cercando di riequipaggiare. Non è un momento per rallentare. È un momento per scavare più a fondo. Ma il popolo ucraino ci osserva. Il Cremlino ci osserva e la storia ci osserva. Quindi non molleremo. E non vacilleremo nella nostra determinazione ad aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione imperiale della Russia», ha detto il segretario della Difesa Austin. In mattinata il Washington Post ha diffuso la notizia riguardo un incontro segreto tra Austin e Zelensky che si è tenuto in Ucraina la scorsa settimana, proprio in preparazione del vertice di oggi in Germania.

Nonostante la mancata decisione di inviare carri armati in Ucraina da parte di Berlino, Austin ha detto che il gruppo di alleati è unito e continuerà a supportare Kiev nella guerra contro la Russia.

