Fiato sospeso per un’improvvisa ipotesi di accelerazione nelle trattative testimoniata dalla scelta del presidente di sospendere l’operazione ideata per scortare le navi commerciali nello Stretto
Donald Trump ha annunciato a sorpresa una «breve» sospensione di Project Freedom – l’operazione per scortare le navi commerciali nello Stretto – per «verificare se l'accordo con l’Iran possa essere finalizzato». Secondo il presidente, infatti, «sono stati compiuti grandi progressi» in questo senso.
La decisione è stata annunciata al solito in un post sul social Truth ed è stata presa «di comune accordo» e «alla luce della richiesta avanzata dal Pakistan e da altri paesi, dell’enorme successo militare ottenuto durante la campagna contro l’Iran e, inoltre, dei notevoli progressi compiuti verso il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani».
Il blocco navale Usa nell'area rimane comunque in vigore.
Dall’altro lato della barricata, il regime iraniano esplora altre sponde. Il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese, Wang Yi.
Nelle ultime settimane, Araghchi ha intrapreso una serie di incontri diplomatici per raccogliere sostegno internazionale e porre fine al conflitto.
Il viaggio in Cina è particolarmente significativo, visto che l'arrivo del funzionario iraniano a Pechino avviene circa una settimana prima della visita prevista di Trump in Cina in programma per il prossimo 14-15 maggio, dove dovrebbe avere un vertice con l'omologo Xi Jinping.
Pezeshkian: "Nessuno può costringerci alla resa"
"Nessuno può costringere l'Iran alla resa e alla sottomissione" ha detto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian in un post su X. "Noi musulmani ci siamo già sottomessi all'Onnipotente e nessun altro può costringerci ad arrenderci", ha scritto. "Nella mia telefonata con il primo ministro iracheno Ali Falih Alzaidy, gli ho consigliato di esortare gli Stati Uniti a rimuovere le minacce militari dalla nostra regione poiché i seguaci della scuola sciita non possono essere costretti ad arrendersi con la forza", ha insistito.
Wang: "Guerra illegittima, serve un cessate il fuoco"
La guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran è illegittima. A dirlo è stato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante un incontro a Pechino con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. "La guerra è illegittima", ha detto Wang. "Siamo pronti a proseguire i nostri sforzi per allentare le tensioni. Stabilire un cessate il fuoco completo è sia necessario che inevitabile. La regione si trova a un bivio decisivo e gli incontri diretti tra le due parti sono essenziali", ha sottolineato. Il ministro degli Esteri iraniano "ha espresso gratitudine per la ferma posizione della Cina, in particolare per la condanna degli Stati Uniti e di Israele".
Araghchi incontra l'omologo Wang
Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato a Pechino il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi. È stata la prima volta di Araghchi in Cina dall'inizio della guerra in Iran. Da Washington, il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva espresso la speranza che, durante la visita di Araghchi, Pechino ribadisse a Teheran la necessità di allentare la morsa sullo Stretto di Hormuz.
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