Sono nove i morti e una dozzina di feriti nell'attacco russo in Ucraina nella notte in un condominio di Kharkiv. «Questi brutali attacchi contro la vita devono necessariamente ricevere una risposta dai nostri partner. Ringrazio tutti coloro che non resteranno in silenzio. La Russia non ha rinunciato ai tentativi di distruggere le infrastrutture abitative e critiche dell'Ucraina, quindi il sostegno deve continuare», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I giornalisti dell'Afp hanno visto i soccorritori setacciare le macerie di quello che un tempo faceva parte di un tipico condominio sovietico di cinque piani. Si ritiene che diverse persone siano ancora intrappolate sotto le macerie.

Nella notte, secondo le autorità ucraine, l’esercito russo hanno lanciato 29 missili e 480 droni. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha dichiarato che tra i feriti figurano due ragazzi di 6 e 11 anni e una ragazza di 17 anni. Gli attacchi hanno preso di mira anche le infrastrutture energetiche e ferroviarie in tutta l'Ucraina, ha detto Zelensky.

«Stasera, in risposta agli attacchi terroristici dell’Ucraina contro obiettivi civili in Russia, le Forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco con armi di precisione a lungo raggio da terra, aria e mare, nonché con droni d'attacco, contro le strutture del complesso militare-industriale ucraino, le infrastrutture energetiche utilizzate dalle Forze armate ucraine e gli aeroporti militari», ha dichiarato invece il ministero della Difesa russo. «Gli obiettivi dell'attacco sono stati raggiunti. Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti», ha aggiunto.

