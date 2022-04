È stata un’altra notte difficile in Ucraina. Le sirene antiaeree hanno suonato in molte regioni, secondo quanto ha riferito il Kyiv Indipendent su Twitter. La Bbc parla di esplosioni a Kiev, dove l’allarme antiaereo sarebbe scattato intorno alle 4 di notte. Domani segue gli aggiornamenti con una diretta costantemente aggiornata.

Cosa c’è da sapere:

Vladimir Putin «collaborerà all'inchiesta internazionale» sui crimini di guerra commessi secondo la comunità internazionale dalle forze russe in Ucraina: lo ha detto lo stesso presidente russo al cancelliere austriaco, Karl Nehammer, durante il loro incontro a Mosca lo scorso 11 aprile.

È scaduto l’ultimatum per Mariupol. Le forze russe avevano offerto ai 1.500 difensori superstiti, intrappolati nell'acciaieria Azovstal, di deporre le armi alle 6 del mattino di Mosca (le cinque in Italia) e avere salva la vita. Kiev aveva vietato la resa.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito «disumana» la situazione a Mariupol. E ha detto che se i difensori della città venissero uccisi sarebbe «la fine dei negoziati». La vicepremier, Iryna Vereshchuk, chiede l’apertura di «corridoi umanitari».

A proposito di negoziati, l’agenzia Bloomberg riporta che il miliardario Roman Abramovich – da anni legato a Vladimir Putin – sarebbe a Kiev con l’obiettivo di far ripartire i colloqui di pace.

Le prime armi dell'ultimo pacchetto da 800 milioni di dollari di aiuti militari forniti dagli Stati Uniti a Kiev «sono iniziate ad arrivare». Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca alla Cnn.

10.46 – Secondo Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo, durante la notte missili ad alta precisione «hanno distrutto una fabbrica di munizioni vicino a Brovary, nella regione di Kiev». Sempre secondo Konashenkov, fino a 400 mercenari stranieri che combattono al fianco delle forze ucraine sarebbero stati accerchiati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol.

10.38 – «Chiediamo ancora una volta l'apertura di un corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili, soprattutto donne e bambini, da Mariupol», ha scritto su Telegram la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk.

10.06 – Secondo il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, la resistenza in città sarebbe più estesa rispetto a quanto riportano le notizie in queste ore: «Nonostante gli invasori vogliano far credere che le ostilità siano ormai limitate ad Azovstal, questo non è vero», ha detto.

9.55 – L’Unione europea ha stanziato altri 50 milioni di euro in finanziamenti umanitari per sostenere le persone colpite dalla guerra russa in Ucraina, di cui 45 milioni di euro per progetti umanitari in Ucraina e 5 milioni di euro per la Moldavia. Lo riporta la Commissione europea in una nota.

9.45 – Oggi La Stampa ha pubblicato un’intervista a Olga Stefanishyna, vicepremier ucraina. «L’atrocità dell’esercito russo dimostra in modo convincente che l’obiettivo della guerra è demolire l’Ucraina», ha detto. «Questo è un genocidio. Qualsiasi opzione, tranne la vittoria incondizionata, non è una strada percorribile». E poi ha aggiunto: «Chiediamo ai leader Ue di imporre l’embargo sul commercio di petrolio e gas».

9.34 – Ha parlato di guerra anche il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, nella sua lettera di auguri per Pasqua a papa Francesco: «I più fondamentali diritti umani vengono tragicamente calpestati, in Ucraina così come in molte altre regioni del mondo».

9.17 – Vladimir Putin «collaborerà all'inchiesta internazionale» sui crimini di guerra commessi secondo la comunità internazionale dalle forze russe in Ucraina: lo ha detto lo stesso presidente russo al cancelliere austriaco, Karl Nehammer, durante il loro incontro a Mosca lo scorso 11 aprile. Intervistato dalla Nbc, Nehammer ha inoltre riferito che Putin «non si fida del mondo occidentale. E questo sarà un problema per il futuro».

(Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

8.32 – In Ucraina è morto un altro generale russo: Vladimir Frolov, vicecomandante dell'ottava armata del distretto meridionale, le cui truppe hanno combattuto nell’assedio di Mariupol. È stato sepolto ieri a San Pietroburgo dopo essere morto in battaglia. Lo ha riferito il governatore locale, Aleksander Beglov, come riporta l'agenzia Ria Novosti. Frolov sarebbe l'ottavo generale russo ad aver perso la vita nella guerra in Ucraina.

7.53 – Negli Stati Uniti si parla della possibilità di una nuova «offensiva russa su vasta scala». È l’ipotesi riportata questa mattina da Nbc, citando fonti «di “alto livello” del Pentagono». Due settimane fa le truppe russe si sarebbero ritirate da Kiev e dall’Ucraina settentrionale per riorganizzarsi e poi lanciare una nuova offensiva focalizzata sul Donbass.

Un uomo guarda la sua casa distrutta vicino allo stabilimento di Illich, a Mariupol (AP Photo/Alexei Alexandrov)

7.47 – Il primo ministro italiano, Mario Draghi, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera della sua telefonata dei giorni scorsi con Vladimir Putin: «Gli ho detto che lo chiamavo per parlare di pace, lui mi ha detto che i tempi non erano maturi. Ci siamo salutati con l’impegno di risentirci entro pochi giorni. Poi è arrivato l’orrore di Bucha. Comincio a pensare che abbiano ragione coloro che dicono: è inutile che gli parliate, si perde solo tempo».

7.36 – Buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Domani, questo è il live blog con il quale seguiremo le notizie sulla guerra in Ucraina. Per leggere gli ultimi aggiornamenti basta cliccare sul link qui sopra, dove c’è scritto “Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti”. Le prime notizie di giornata riguardano una notte particolarmente difficile, con le sirene antiaeree che hanno suonato in molte regioni, secondo il Kyiv Indipendent. Mariupol è praticamente conquistata, ci sono solo le ultime sacche di resistenza, in particolare nell’acciaieria Azovstal. Mosca ha offerto la possibilità della resa entro le cinque di questa mattina, ma Kiev ha respinto l’offerta.

