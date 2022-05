Fin dalla sua nascita Domani ha cercato di riempire un vuoto: in Italia il dibattito pubblico è dominato da quarant’anni dalle stesse facce e dalle stesse opinioni. Per questo abbiamo cercato di trovare e dare risalto a prospettive, voci e idee più giovani e fresche. Soprattutto nelle pagine della cultura abbiamo dato fiducia a scrittori e scrittrici, artisti di ogni genere, per esporvi ed esporci a punti di vista spiazzanti, originali, per farci magari divertire, talvolta arrabbiare, sempre pensare. Se pensi che questo lavoro sia importante, aiutaci a farlo crescere con un abbonamento annuale. Così sarai parte della comunità di Domani.

La guerra in Ucraina è iniziata oltre tre mesi fa. Domani segue tutte le ultime notizie con una diretta costantemente aggiornata.

Cosa c’è da sapere:

L’esercito russo ha intensificato ancora di più la sua offensiva intorno alla città di Severodonetsk nel Donbass. «Stanno semplicemente cancellando Severodonetsk dalla faccia della Terra», ha detto il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky è tornato a parlare alla nazione in occasione dei tre mesi dall’inizio della guerra in Ucraina: «Dobbiamo sempre ricordare che siamo sopravvissuti a questi tre mesi grazie all’impresa di decine di migliaia di persone che hanno difeso lo stato. E a costo di decine di migliaia di vite di uomini e donne ucraini uccisi dagli occupanti. Memoria eterna a tutti coloro che hanno dato la vita per l’Ucraina».

Secondo l’Institute of Mass Information dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina sono stati commessi 280 crimini contro giornalisti. Di questi, sono 29 i giornalisti uccisi, di cui 7 mentre svolgevano il proprio lavoro (tre ucraini e 4 stranieri) e 9 quelli rimasti feriti. Sono invece 15 quelli scomparsi.

Ieri è arrivato in Lituania il primo carico di grano ucraino bloccato per via della guerra.

***

09.52 – Il grano fermo nei porti ucraini

Il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko ha detto che la Russia «è pronta al dialogo con tutte le parti» per risolvere la situazione delle navi di grano bloccate in Ucraina. «Risolvere il problema alimentare richiede un approccio globale, compresa la rimozione delle sanzioni imposte alle esportazioni e alle transazioni finanziarie russe», ha detto Rudenko.

Nella giornata di ieri è arrivato in Lituania il primo carico attraverso la rete ferroviaria ucraina. Si è trattato di una prova in attesa di dare vita a un sistema logistico costante. In ogni caso la situazione rimane complicata, solo per quest’anno, le autorità ucraine stimano un calo del 40 per cento del raccolto.

09.30 – L’avanzata russa a Luhansk

Quattro villaggi nella regione di Luhansk sono ora sotto il controllo della milizia popolare dell’autoproclamata Repubblica di Luhansk (Lpr) che combatte insieme all’esercito russo in Ucraina. Ieri lo Stato maggiore dell’esercito ucraino ha annunciato che le truppe di Mosca si preparano a una vasta offensiva nell’area.

