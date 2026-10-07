Missili e droni russi hanno colpito anche altre aree del paese e non solo la capitale. Il presidente ucraino Zelensky: «Per favore, abbiate cura di voi. Reagite agli allarmi per il pericolo missilistico»

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Almeno tre persone sono state uccise e dieci sono rimaste ferite nell’ultima ondata di attacchi russi che ha colpito Kiev nella notte. I nuovi raid hanno preso di mira la capitale ucraina nelle prime ore di mercoledì 7 ottobre, giorno del 74esimo compleanno del presidente russo Vladimir Putin.

Secondo l’amministrazione militare di Kiev, le vittime sono state registrate nel distretto di Darnytskyi. Nella zona è divampato un incendio nell’area di una cooperativa di officine e garage, mentre due persone sono state tratte in salvo durante le operazioni di soccorso.

Le prime esplosioni sono state udite intorno alle 3.15 ora locale, poco dopo l’allarme aereo è scattato nella capitale e in gran parte del Paese. L’Aeronautica militare ucraina aveva segnalato in precedenza alla popolazione l’avvicinamento al confine di diversi bombardieri strategici russi Tu-95.

Una seconda ondata di attacchi missilistici ha interessato Kiev intorno alle 5.15. Fiamme e colonne di fumo sono state segnalate in più zone della città. Nel distretto di Obolon, secondo il sindaco Vitali Klitschko, è stata colpita un’area non residenziale, mentre a Podil sono stati danneggiati alcuni depositi.

Ma missili e droni russi hanno colpito anche altre aree del paese e non solo la capitale. A Kremenchuk, nell’oblast di Poltava, un missile ha danneggiato un edificio residenziale. A Zaporizhzhia le autorità locali hanno riferito di danni ad altre infrastrutture.

Già nelle ore precedenti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva invitato la popolazione a non ignorare gli allarmi antiaerei, sostenendo che le informazioni dell’intelligence indicavano la preparazione da parte russa di un attacco su vasta scala. «Per favore, abbiate cura di voi. Reagite agli allarmi per il pericolo missilistico», aveva detto il presidente ucraino rivolgendosi ai cittadini.

La nota del ministero russo

«Questa notte, le Forze Armate russe, a seguito di un massiccio attacco con armi di precisione terrestri, navali e aeree e droni, hanno colpito per conto di Fire Point le imprese del complesso militare-industriale ucraino impegnate nella produzione e nello stoccaggio di missili da crociera Flamingo e droni a lungo e medio raggio nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava e Kharkiv», si legge in una nota del ministero della Difesa russo che ha anche affermato di aver intercettato 311 droni ucraini lanciati contro il paese.

Il finanziamento di Madrid

Nel frattempo, il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha autorizzato un contributo volontario di 50 milioni di euro alla Nato per sostenere le capacità difensive di Kiev nel 2026, attraverso il programma Purl, la Lista delle esigenze prioritarie di Kiev, il programma che prevede l’acquisto di armi dagli Stati Uniti per destinarle all’Ucraina.

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